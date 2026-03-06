SpVgg. Ingelheim: Vom Favoriten zum Außenseiter

Noah Joseph Mukanya (rechts) steuerte in der Vorwoche gegen Schlusslicht TuS Neuhausen zwei Treffer zum 5:0-Kantersieg bei. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ingelheim. Außenseiter sind die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim, wenn sie am Sonntag (15:00 Uhr) beim Tabellenfünften TSV Billigheim-Ingenheim ran müssen.

Hat der Kantersieg gegen Schlusslicht Neuhausen für Auftrieb gesorgt? „Klar“, sagt Ingelheims Coach Eric Oehler, „das tut gut. Wichtig war zu sehen, dass die Jungs den positiven Trend gegen Speyer jetzt auch in etwas Zählbares umgemünzt haben.“ Allerdings weiß Oehler sehr wohl, dass Billigheim-Ingenheim ein anderes Kaliber als Neuhausen ist. „Die Tabelle kann ja jeder lesen“, kommentiert der 42-Jährige. Da wäre ein Remis bereits ein toller Erfolg? „Wichtig ist etwas Zählbares“, sagt Oehler. „Wir könnten sicher mit einem Punkt ganz gut leben. Aber wenn wir führen sollten und der Spielverlauf es hergibt – warum nicht All-in gehen?“

Was die Taktik anbelangt, will der Coach nicht zu viel verraten. Immerhin: „Es wird für uns darauf ankommen, das Zentrum von Beginn an geschlossen zu halten. Wenn wir da die Tür nicht direkt zubekommen, wird es unangenehm…“

Top-Talent und Kapitän nicht dabei

Außer den Langzeitverletzten müssen in der Pfalz auch Tom Zimmer und der wie ein Komet aufgestiegene Jungspund Maxi Tzieply passen. „Beide sind privat verhindert.“

Gut möglich indes, dass mit Eric Schlör wieder ein Name in der Startelf steht, den vor ein paar Monaten kaum einer kannte. „Eric war im Kader der Zweiten“, so Oehler. „Gegen Ende der Hinrunde und in der Rückrundenvorbereitung hat er aber so kompromisslos trainiert und gespielt, dass er jetzt immer auf Tuchfühlung zur Startelf ist.“ Schlör kann Rechtsverteidiger und Sechser spielen.