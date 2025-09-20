Spvgg. Ingelheim in nächsten acht Tagen ordentlich gefordert

Ingelheim. Das 0:5-Debakel gegen den FSV Offenbach im Nacken, das Rheinhessen-Derby am Sonntag (15 Uhr) bei Aufstiegsanwärter SVW Mainz und sechs Tage später das Gastspiel von Primus SV Büchelberg vor der Brust: Die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim können keinesfalls behaupten, sie würden nicht stark genug gefordert.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
War das gegen Offenbach ein einmaliger Nackenschlag – oder kann so eine Klatsche jederzeit wieder passieren? „Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf – trotzdem sind die fünf Gegentore erstmal wieder zu verarbeiten gewesen“, sagt Ingelheim-Coach Johannes Schön. „Es war einfach ein Spiel, das vom Momentum gelebt hat – das hat Offenbach klar auf seiner Seite gehabt. Es war dann in gewissen Phasen auch einfach nicht gut gemacht von uns.“
Nun sind die Ingelheimer auf Wiedergutmachung aus. „Wir sind uns bewusst, dass wir seit dem Spiel gegen Billigheim-Ingenheim schwere Gegner haben“, sagt Schön. „Dazu gehören auch eine gestandene Landesliga-Mannschaft wie Weisenau und danach Büchelberg. Für diese Phase ist eine top Mannschaftsleistung notwendig. Leider können wir genau jetzt nicht unsere volle Mannstärke auf den Platz bringen – was den nachrückenden Spielern die Möglichkeit gibt, sich zu zeigen.“
Auf die Frage, was seine Jungs dem SVW entgegenzusetzen haben, antwortet der 39-Jährige: „Wir müssen das Spiel in aller Intensität mitgehen, um immer wieder Momente auf unsere Seite zu ziehen. Es wird das Wichtigste sein, in der Defensive erstmal wieder stabil zu stehen und eine gute Energie auf den Platz zu bekommen.“ Da seien „die Führungsspieler sehr gefragt“, denn: „Man merkt den jungen Spielern an, dass sie noch eine Führung brauchen, um konstant ihr Spiel spielen zu können.“ Zusätzlich zu den Langzeitverletzten fallen der beruflich verhinderte Jonathan Trost sowie die Urlauber Fabian Commes und Lukas Pieper aus.