Spvgg. Ingelheim in nächsten acht Tagen ordentlich gefordert

Zweite Niederlage, zweite heftige Klatsche der Saison

War das gegen Offenbach ein einmaliger Nackenschlag – oder kann so eine Klatsche jederzeit wieder passieren? „Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf – trotzdem sind die fünf Gegentore erstmal wieder zu verarbeiten gewesen“, sagt Ingelheim-Coach Johannes Schön. „Es war einfach ein Spiel, das vom Momentum gelebt hat – das hat Offenbach klar auf seiner Seite gehabt. Es war dann in gewissen Phasen auch einfach nicht gut gemacht von uns.“