Spvgg. Ingelheim II muss Feier verschieben

Die zweite Mannschaft des VfL Fontana Finthen (in schwarzen Trikots) kann sich noch den zweiten Rang sichern. Der klare 6:0-Heimsieg gegen den FV Hassia Kempten (in Grün) hat gezeigt, dass der VfL die Saison mit Erfolgserlebnissen abschließen möchte. – Foto: Michael Fink

FV-Trainer Martin Laufersweiler kommentierte: „Wir waren von Beginn an das dominantere Team und sind trotz des frühen Rückstands verdient mit 1:3 in die Pause. Im zweiten Durchgang hatten wir anfangs Schwierigkeiten, wieder ins Spiel zu kommen, und haben zwei unnötige Gegentore kassiert. Die Mannschaft hat allerdings Charakter gezeigt und wieder die Kontrolle über das Spiel bekommen. Wir haben am Ende absolut verdient gewonnen. Dennoch großen Respekt an die Ober- Olmer, die bis zum Schlusspfiff toll gekämpft haben.”

„Die Mannschaft hat verdient gewonnen und eine überzeugende Leistung gezeigt. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können. Umso erfreulicher ist der Sieg ohne Gegentor”, so das Fazit von Mergim Ramadani, dem sportlichen Leiter der zweiten Mannschaft der Fontana.

SVK-Spielertrainer Enrico Gottwald sagte: „Ich bin sehr zufrieden mit unserem 4:1-Sieg gegen Gensingen - vor allem weil wir in der ersten Halbzeit extrem dominant aufgetreten sind und das Spiel früh an uns gerissen haben.” Allerdings hätten die Hausherren in der Phase bis zum 3:0 auch Chancenwucher betrieben. In der zweiten Hälfte sei der SVK etwas schwächer geworden und habe zwischenzeitlich den Anschlusstreffer kassiert. „Wir haben das Spiel aber wieder souverän zu Ende gespielt”, so Gottwald weiter.

SV Alemannia Waldalgesheim II – Spvgg. Ingelheim II 3:2 (0:2)

Zur Partie vor 160 Zuschauern gab Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, folgendes Statement ab: „Dieses Spiel war Werbung für den Amateurfußball. Ich denke, dass die zahlreichen Zuschauer ein richtig geiles Fußballspiel gesehen haben. In der ersten Halbzeit waren wir noch zu passiv und haben Ingelheim zu viele Spielanteile überlassen. Der Rückstand zur Pause ist absolut in Ordnung gewesen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit waren wir deutlich griffiger und haben fast jeden zweiten Ball gewonnen. Der frühe Anschlusstreffer hat uns in die Karten gespielt, auch der kurz vor Beginn der Schlussphase erzielte Ausgleich war mehr als verdient. Bezeichnend für den Auftritt in der zweiten Halbzeit war Moritz Fendel, der selbst nach einem unabsichtlichen Kopftreffer mit blutüberströmtem Gesicht unermüdlich weitergerannt ist. Ein Unentschieden wäre aufgrund der beiden Halbzeiten auch das gerechte Ergebnis gewesen. Dass wir das Ding in der Nachspielzeit - mit einem Gewaltschuss von Nino Fuchs aus knapp 30 Metern komplett drehen - spricht für die Moral in unserer Mannschaft. Ich bin sowas von stolz darauf, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben. Auch wenn wir gegen Ingelheim in dieser Saison sechs Punkte holen konnten, sind wir realistisch genug, um zu wissen, dass sie sich den Meistertitel nicht mehr nehmen lassen werden. Aufgrund der Tabellensituation drücken wir ihnen in der kommenden Woche auch ein klein wenig die Daumen.”

Tore: 0:1 Justin Lüdgen (30.), 0:2 Jakob Justinger (44.), 1:2 Niklas Wein (55.), 2:2 Max Buchner (78., Kopfball), 3:2 Nino Fuchs (90.+3, Distanzschuss)

Spvgg. Dietersheim – TSG Bretzenheim III 4:0 (2:0)

„Wir waren von Beginn an giftig in den Zweikämpfen und haben diese nahezu durchgehend für uns entscheiden können, wodurch wir das Ergebnis Schritt für Schritt in die Höhe geschraubt haben. Insgesamt war das sowohl offensiv als auch defensiv eine sehr starke und geschlossene Mannschaftsleistung”, befand Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Spvgg.

Tore: 1:0, 2:0 Bastian Kreidler (8., 19.), 3:0 Noah Elias Worf (57.), 4:0 Martin Trägner (88.)

TSVgg. Stadecken-Elsheim – FC Fortuna Mombach II 10:0 (6:0)

TSVgg-Trainer Dominik Friedel teilte mit: „Das Ergebnis spricht für sich. Wir haben bis zur Halbzeit auf 6:0 stellen und so der erneut voll besetzten Bank ebenfalls Spielzeit geben können. Lob an die Mombacher für das zu jeder Zeit faire Spiel und an den Torhüter der Gäste, der uns mit einigen starken Paraden zum Verzweifeln gebracht hat. Glückwunsch an die Mannschaft, die mit dem fünften Sieg in Folge und dem 100. Saisontor einen tollen Wert erreicht hat.”

Tore: 1:0 Moritz Dittrich (16.), 2:0 Marvin Kaulfuss (27., FE), 3:0, 4:0 Jan Niklas Zenkner (29., 41.), 5:0 Felix Becker (43.), 6:0 Kai Friedel (45.+2), 7:0 Tim Wolf (68.), 8:0, 9:0 Luke Mielitz (75.; 80., Kopfball), 10:0 M. Kaulfuss (82.)

SNK Bosnjak Mainz – TSG Heidesheim 4:3 (2:2)

„Wir sind sehr schlecht ins Spiel reingekommen, verdient in Rückstand geraten und nach einem Standard zum Ausgleich gekommen. In der Pause haben wir viermal gewechselt und besser ins Spiel gefunden. Es war eine sehr schlechte Leistung von uns - nur das Ergebnis hat am Ende gestimmt. Jetzt sind wir punkgleich mit Ober-Olm und hoffen, dass wir sie am Sonntag überholen können”, fasste SNK-Spielertrainer Selvedin Delic zusammen.

Tore: 0:1 Lars Kahlert (35.), 1:1 Eldar Becic (39., Kopfball), 2:1 Farhad Djamali (44.), 2:2 Marius Eßer (45., FE), 3:2 Mohamed Nuur Abshir (69.), 4:2 Haris Hot (88.), 4:3 M. Eßer (90.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Paul Born (TSG Heidesheim) wegen Foulspiels (73.)

TSG Hechtsheim – SG SpoDrOck 3:1 (1:1)

„Es war ein faires Spiel mit offenem Visier und Chancen auf beiden Seiten. Am Ende steht ein Arbeitssieg für uns zu Buche - gekrönt mit einem direkten Freistoßtor”, so das kurze Fazit des TSG-Interimstrainers Nico Osten.

Tore: 0:1 Johannes Neßbach (7.), 1:1 Borivoje Slavisa Saitovic (33.), 2:1 Leon Heine (71.), 3:1 Emilio Cataudo (90.+2)