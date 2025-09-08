Spvgg. Ingelheim II gewinnt wildes Spektakel

MAINZ-BINGEN. Sieben Spiele standen am ersten September-Wochenende in der B-Klasse Mainz-Bingen West an.
Spvgg. Dietersheim – SV Klein-Winternheim 1:2 (1:2)
„Zuerst einmal möchten wir unserem Sportkameraden aus Dietersheim die besten Genesungswünsche übermitteln – wir hoffen, dass er schnell wieder auf dem Platz stehen kann. Für uns war das Spiel ein weiterer Beweis, dass wir nach dem großen personellen Umbruch im Sommer immer enger zusammenwachsen. Dietersheim hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir hatten die zwingenderen Torchancen und haben hinten kaum etwas zugelassen. Das zeigt, dass wir als Mannschaft auf einem sehr guten Weg sind”, kommentierte SV-Spielertrainer Enrico Gottwald.
Tore: 1:0 Leon Winny Hermann (19., Kopfball), 1:1 Marius Schwank (30., direkter Freistoß), 1:2 Philipp Zwirner (43.), Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Enrico Gottwald (74./SV Klein-Winternheim) und Spvgg. Dietersheim (88.)
FC Fortuna Mombach II – TSG Bretzenheim III 1:7 (0:2)
TSG-Spielertrainer Leon Eden berichtete: „In der ersten Halbzeit war Mombach die spielbestimmende Mannschaft, konnte diese Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause haben wir dann für die - aus unserer Sicht - schmeichelhafte 2:0-Führung gesorgt. Nach dem Wechsel sind wir deutlich besser in die Partie gekommen und haben folgerichtig unsere Führung weiter ausgebaut. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es auch ein verdienter Sieg unsererseits, der bei besserer Chancenverwertung auch noch höher hätte ausfallen können.”
Tore: 0:1 Maximilian Paul (38.), 0:2 Sascha Szep (40.), 0:3 Benjamin Scülfort (55.), 0:4, 0:5 S. Szep (69., 71.), 1:5 Sohejl Silakhori (76.), 1:6 S. Szep (86.), 1:7 Denis Wilhelm (90., FE), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für TSG Bretzenheim III (9.)
FV Budenheim II – VfL Fontana Finthen II 1:2 (0:1)
„Kein gutes B-Klassen-Spiel, das insgesamt ereignisarm verlaufen ist. Unsere Leistung hat deutlich unter dem gelegen, was wir uns vorgenommen hatten. Hier wartet noch einiges an Arbeit auf uns. Dennoch sind wir froh über die drei Punkte und wollen nächste Woche zur Kerb den nächsten Dreier nachlegen”, teilte Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana, mit.
Tore: 0:1 Luca Nonnenmacher (33.), 1:1 René Ackermann (77.), 1:2 Daniel Küting (90.+4), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Alen Beganovic (VfL Fontana Finthen II) wegen Ballwegschlagens (43.)
SG Gensingen/Grolsheim - SV Alemannia Waldalgesheim II 0:2 (0:2)
Max Heinen, Co-Trainer der Alemannia, sagte: „Für uns war es das erwartbar schwere Spiel. Auf dem Rasenplatz gegen einen tief stehenden Gegner konnten wir unsere Stärken nicht perfekt ausspielen. Die beiden frühen Tore haben uns dabei geholfen, das Spiel früh zu entscheiden. Leider haben wir es trotz zahlreicher - teilweise hundertprozentiger - Torchancen nicht geschafft, das Spiel früher zu entscheiden, weswegen Gensingen bis zum Schluss zumindest Hoffnung hatte, noch was mitzunehmen.” Heinen haderte zudem mit der harten Gangart der Gensinger, die nicht ausreichend durch den Schiedsrichter geahndet worden sei.
Tore: 0:1 Max Buchner (3., per Kopf), 0:2 Nino Fuchs (13.)
TSG Hechtsheim – TSVgg. Stadecken-Elsheim 3:0 (1:0)
„Es war ein rau geführtes Spiel. Nach der berechtigten Roten Karte haben wir es aber geschafft, in der ersten Halbzeit in Unterzahl das 1:0 zu machen. In der Halbzeit haben wir uns nochmal geerdet und eingeschworen. In der zweiten Hälfte haben wir die Taktik perfekt umgesetzt, indem wir etwas tiefer gestanden und auf Konter gespielt haben”, so TSG-Coach Dragutin Latincic. Ein Hechtsheimer Nadelstich über Paul Neff – auch späterer Torschütze des zweiten TSG-Treffers – zwang den Stadecker Kai Friedel zu einer Notbremse, wodurch ab diesem Zeitpunkt auf beiden Seiten wieder Gleichzahl herrschte, die die Hausherren aber besser zu nutzen wussten, indem sie aus einer weiterhin kompakten Defensive ihre Tore durch Konterangriffe erzielten.
Das Statement von Adrian Scherffius, dem sportlichen Leiter der TSVgg.: „In einer eigentlich guten und ausgeglichenen Partie hatten wir im ersten Abschnitt ein leichtes Plus, da wir auch von der Roten Karte seitens Hechtsheim profitiert haben. Bis sich die dezimierten Gastgeber auf die Situation eingestellt hatten, konnten wir uns einige gute Möglichkeiten erspielen. Ein Fehlpass im Aufbauspiel hat das 1:0 durch einen Konter kurz vor dem Pausentee ermöglicht. Im zweiten Abschnitt haben wir trotz Überzahl recht harmlos agiert und konnten nichts Zählbares erarbeiten. Der Platzverweis unsererseits hat da auch nicht weitergeholfen und das zweite und dritte Tor für Hechtsheim waren das verdiente Resultat. Obwohl es zwei Rote und eine Gelbe Karte Plus gegeben hat, war es zu keiner Zeit eine unfaire - wenn doch umkämpfte - Partie, die der gut leitende Schiedsrichter stets im Griff hatte.”
Tore: 1:0 Michael Mbeko Mokobe (45.), 2:0 Paul Neff (72.), 3:0 Dominic Aktas (89.), Besondere Vorkommnisse: Rote Karten für TSG Hechtsheim wegen eines Kopfstoßes (39.) und Kai Friedel (59./TSVgg. Stadecken-Elsheim); Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für TSG Hechtsheim (79.)
SNK Bosnjak Mainz – SV Ober-Olm II 3:1 (1:0)
SNK-Spielertrainer Selvedin Delic fasste sich kurz: „Wir haben gegen die junge Mannschaft aus Ober-Olm verdient gewonnen, hätten aber das Spiel früher durch Zinedin Zenovic und Ibrahim Etovic entscheiden können.”
Tore: 1:0 Michele Fortunato (27.), 1:1 Raphael Kronenburg (55.), 2:1 Becir Hodzic (63., Distanzschuss in den Winkel), 3:1 Tyreese Jamaine Kranz (90.+3, Sololauf von der Mittellinie), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für M. Fortunato (37.) und Talal Chokr (72./beide SNK Bosnjak Mainz)
SG SpoDrOck – Spvgg. Ingelheim II 4:5 (0:3)
„Der kurzfristig geänderte Spielort wurde von meiner Mannschaft ausgezeichnet angenommen, weshalb wir verdient mit 3:0 in die Halbzeit gegangen sind. Auf den kurz nach der Halbzeit gefangenen Gegentreffer haben wir super zum 4:1 geantwortet. Anschließend hat die Gelb-Rote Karte zur 58. Minute die Hausherren nochmal aufkommen lassen, sodass sie bis auf 4:4 herangekommen sind. Mit dem Schlusspfiff belohnen wir uns durch ein wunderbares Freistoßtor zum verdienten Sieg”, resümierte Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein.
Tore: 0:1 Timo Nuß (4.), 0:2 Justin Lüdgen (23.), 0:3 Keno Burkhard Mielitz (41.), 1:3 Esmail Mahmoud (51.), 1:4 J. Lüdgen (58.), 2:4 E. Mahmoud (77.), 3:4 Fynn Demmer (86.), 4:4 Luke Reichwald (90., FE), 4:5 Kai Klumb (90.+5, direkter Freistoß), Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für Jannik Schmidt (58./Spvgg. Ingelheim II) und L. Reichwald (90.+4/SG SpoDrOck); 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karte Plus für Andreas Sauer (60.) und F. Demmer (90.+2/beide SG SpoDrOck)