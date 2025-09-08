Die Spvgg. Ingelheim II entscheidet das Spektakel gegen die SG SpoDrOck doch noch spät für sich. – Foto: Marcel Eichholz

Spvgg. Ingelheim II gewinnt wildes Spektakel Knappe Auswärtserfolge für SV Klein-Winternheim, VfL Fontana Finthen II sowie SV Alemannia Waldalgesheim II +++ TSG Bretzenheim III dreht in zweiter Hälfte auf +++ TSG Hechtsheim und SNK Bosnjak Mainz siegen daheim

MAINZ-BINGEN. Sieben Spiele standen am ersten September-Wochenende in der B-Klasse Mainz-Bingen West an.

Spvgg. Dietersheim – SV Klein-Winternheim 1:2 (1:2) „Zuerst einmal möchten wir unserem Sportkameraden aus Dietersheim die besten Genesungswünsche übermitteln – wir hoffen, dass er schnell wieder auf dem Platz stehen kann. Für uns war das Spiel ein weiterer Beweis, dass wir nach dem großen personellen Umbruch im Sommer immer enger zusammenwachsen. Dietersheim hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir hatten die zwingenderen Torchancen und haben hinten kaum etwas zugelassen. Das zeigt, dass wir als Mannschaft auf einem sehr guten Weg sind”, kommentierte SV-Spielertrainer Enrico Gottwald.

Tore: 1:0 Leon Winny Hermann (19., Kopfball), 1:1 Marius Schwank (30., direkter Freistoß), 1:2 Philipp Zwirner (43.), Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Enrico Gottwald (74./SV Klein-Winternheim) und Spvgg. Dietersheim (88.)

FC Fortuna Mombach II – TSG Bretzenheim III 1:7 (0:2) TSG-Spielertrainer Leon Eden berichtete: „In der ersten Halbzeit war Mombach die spielbestimmende Mannschaft, konnte diese Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause haben wir dann für die - aus unserer Sicht - schmeichelhafte 2:0-Führung gesorgt. Nach dem Wechsel sind wir deutlich besser in die Partie gekommen und haben folgerichtig unsere Führung weiter ausgebaut. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es auch ein verdienter Sieg unsererseits, der bei besserer Chancenverwertung auch noch höher hätte ausfallen können.” Tore: 0:1 Maximilian Paul (38.), 0:2 Sascha Szep (40.), 0:3 Benjamin Scülfort (55.), 0:4, 0:5 S. Szep (69., 71.), 1:5 Sohejl Silakhori (76.), 1:6 S. Szep (86.), 1:7 Denis Wilhelm (90., FE), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für TSG Bretzenheim III (9.) Gestern, 12:15 Uhr FV Budenheim Budenheim II VfL Fontana Finthen Fon. Finthen II 1 2 Abpfiff FV Budenheim II – VfL Fontana Finthen II 1:2 (0:1) „Kein gutes B-Klassen-Spiel, das insgesamt ereignisarm verlaufen ist. Unsere Leistung hat deutlich unter dem gelegen, was wir uns vorgenommen hatten. Hier wartet noch einiges an Arbeit auf uns. Dennoch sind wir froh über die drei Punkte und wollen nächste Woche zur Kerb den nächsten Dreier nachlegen”, teilte Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana, mit. Tore: 0:1 Luca Nonnenmacher (33.), 1:1 René Ackermann (77.), 1:2 Daniel Küting (90.+4), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Alen Beganovic (VfL Fontana Finthen II) wegen Ballwegschlagens (43.) Gestern, 15:00 Uhr SG Gensingen/Grolsheim SG Gens./Gr. SV Alemannia Waldalgesheim Alem. Walda. II 0 2 Abpfiff SG Gensingen/Grolsheim - SV Alemannia Waldalgesheim II 0:2 (0:2) Max Heinen, Co-Trainer der Alemannia, sagte: „Für uns war es das erwartbar schwere Spiel. Auf dem Rasenplatz gegen einen tief stehenden Gegner konnten wir unsere Stärken nicht perfekt ausspielen. Die beiden frühen Tore haben uns dabei geholfen, das Spiel früh zu entscheiden. Leider haben wir es trotz zahlreicher - teilweise hundertprozentiger - Torchancen nicht geschafft, das Spiel früher zu entscheiden, weswegen Gensingen bis zum Schluss zumindest Hoffnung hatte, noch was mitzunehmen.” Heinen haderte zudem mit der harten Gangart der Gensinger, die nicht ausreichend durch den Schiedsrichter geahndet worden sei. Tore: 0:1 Max Buchner (3., per Kopf), 0:2 Nino Fuchs (13.)