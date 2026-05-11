Spvgg. Ingelheim II feiert Meisterschaft

Die Spvgg. Ingelheim II feiert samt Anhang die Meisterschaft in der B-Klasse Mainz-Bingen West und den damit verbundenen Aufstieg in die A-Klasse. – Foto: Xenia Tropman/Celine Winternhe

MAINZ-BINGEN. Nachdem es die Elf vom Blumengarten eine Woche zuvor unfassbar knapp verpasst hatte, hat sie sich am Sonntag die Meisterschaft in der B-Klasse Mainz-Bingen West gesichert. In die Relegation geht der SV Alemannia Waldalgesheim II.

„In den ersten 30 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe, danach bis zum Ende eine Partie auf ein Tor - mit brutaler Dominanz unsererseits. Einzig zu kritisieren wäre die Chancenverwertung, was aber auch an dem bärenstarken Keeper der SG gelegen hat. Kompliment an meine Mannschaft, die bis zum Abpfiff sehr seriös aufgetreten ist, hochverdient gewonnen und viel Spielfreude an den Tag gelegt hat”, resümierte FV-Trainer Martin Laufersweiler.

Tore: 0:1 Kevin Röhl (17.), 1:1 Kilian Bono Singh (26.), 2:1 Noah Veit (43.), 3:1 K. B. Singh (44.), 4:1 Markus Hammerle (45.+5), 5:1, 6:1 Noah Veit (85., 86.)

SG SpoDrOck – SV Klein-Winternheim 1:1 (1:1)

„Nach dem Totalausfall am Donnerstag bin ich mit der Reaktion und der entsprechenden kämpferischen Leistung meiner Jungs sehr zufrieden. Aktuell haben wir wieder viel Verletzungspech, weswegen uns der Punkt sehr guttut. Insgesamt hatte Klein-Winternheim mehr Spielanteile. Sie sind allerdings wegen unserer guten defensiven Leistung und unseres Heimvorteils in Sponsheim zu selten zwingend vor unser Tor gekommen. Ein großes Lob geht da auch an unseren Torwart Leon Merk”, kommentierte Johannes Neßbach, der aktuell zusammen mit Manuel Inboden die Geschicke bei der SG lenkt.

Tore: 1:0 Tobias Enslinger (2.), 1:1 Samuel Paulus (44.)

FC Fortuna Mombach II – SNK Bosnjak Mainz 2:2 (1:2)

Der SNK hat sich durch den Punktgewinn zwar über den Strich vor den SV Ober-Olm II geschoben. Doch im Stadtduell beim Tabellenletzten hätte sich die Elf von Selvedin Delic doch mehr erhofft.

Tore: 1:0 Ismail Aktürk (6.), 1:1 Admir Sehovic (8.), 1:2 Zinedin Zenovic (25.), 2:2 Moussa Ismail (78.)

TSG Heidesheim – TSG Hechtsheim 2:5 (1:1)

„Mit gerade einmal zwölf Spielern war für uns klar, dass es ein schweres Spiel werden wird. Nach einer schwierigen ersten Halbzeit und trotz schwindender Kräfte hat die Mannschaft eine super zweite Hälfte abgeliefert und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Sieg eingefahren. Nach drei Siegen aus den letzten drei Spielen sind wir besonders stolz auf die Trendwende, die auf den starken Zusammenhalt zurückzuführen ist”, so Interimstrainer und TSG-Keeper Nico Osten, der einen Strafstoß parierte.

Tore: 1:0 Nico Lohse (10.), 1:1, 1:2 Joseph Schwerdt (35., 56.), 1:3 Patrick Maisack (62.), 2:3 Dominik Schön (68.), 2:4 Borivoje Slavisa Saitovic (86., direkter Freistoß), 2:5 Paul Neff (90.+4), Besonderes Vorkommnis: Nico Osten (TSG Hechtsheim) hält FE (66.) von Fabian Richter (TSG Heidesheim)

Spvgg. Ingelheim II – VfL Fontana Finthen II 2:1 (1:1)

Meister-Trainer Marcel Hohnstein sagte zum Spiel: „Wir haben die Partie überwiegend bestimmt und unsere Chancen zu Beginn nicht nutzen können. Lars Wischkowski hat sich ein Herz gefasst, aus 25 Metern das 1:0 erzielt und damit seine herausragende Leistung bestätigt. Leider haben wir fast im direkten Gegenzug einen Einwurf nicht aus dem Sechzehner geklärt und Finthen hat den Abstauber nutzen können. In der zweiten Halbzeit haben wir weiterhin kaum etwas zugelassen und uns in der 85. Minute mit dem 2:1 belohnen können. Nach dem Schlusspfiff sind alle Dämme gebrochen und die große Feierei bis zu später Stunde hat begonnen.”

Nach Hohnsteins Ansicht sei seine Mannschaft in einer „herausragenden Saison” eine große Einheit geworden, die noch näher zusammengerückt sei. Das Team mit allen Eltern, Freunden und Freundinnen habe diese Saison den Unterschied gemacht. „Wir haben nie den Glauben an das große Ziel verloren und dafür in jedem Spiel bis zur letzten Minute alles rausgeholt. Es sind auch viele knappe Spiele mit dabei gewesen, die wir trotzdem oft noch für uns entschieden haben. Das war kein Glück mehr, sondern die Klasse sowie Mentalität der Mannschaft und der Unterschied zur letzten Saison. Nun steht der Aufstieg in die A-Klasse mit einer jungen, hungrigen Truppe fest. Wir freuen uns schon sehr auf die vielen Derbys in der kommenden Saison”, so die Bilanz und Vorausschau des Spvgg-Trainers.

Tore: 1:0 Lars Marcus Wischkowski (35., Distanzschuss), 1:1 Robin Schirmer (37.), 2:1 Jan Erik Hartmann (85.)

SV Alemannia Waldalgesheim II – SV Ober-Olm II 3:2 (1:1)

Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, gab folgendes Statement ab: „Wir haben vor dem Anpfiff unserer Partie über den Ausgang des Spiels in Ingelheim Bescheid gewusst. Dieses Wissen - gepaart mit der Tabellensituation von Ober-Olm - hat uns ziemlich sicher nachlässig werden lassen. Ober-Olm hat es uns wirklich sehr schwer gemacht und über 90 Minuten sehr diszipliniert verteidigt. Ein Punkt wäre für Ober-Olm sicher nicht unverdient gewesen. Wir hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, allerdings ist es uns nicht gelungen, daraus Kapital zu schlagen. Ober-Olm hat sich selbst keine wirklichen Torchancen erspielt, die beiden Gegentreffer haben wir durch individuelle Fehler in unserem Aufbauspiel vorbereitet. Wir sind froh, Niki (Wein) in unserer Mannschaft zu haben. Er war zwar das ganze Spiel nicht zu sehen, ist aber kurz vor Schluss einmal in Aktion getreten, hat den Strafstoß selbst rausgeholt und den Elfmeter eiskalt verwandelt. Auch wenn man es uns nach Abpfiff nicht angemerkt hat, sind wir sehr froh und auch stolz darauf, zwei Spieltage vor Schluss den Relegationsplatz sicher zu haben.”

Tore: 0:1 Ibrahim Boutaleb (14.), 1:1 Niklas Wein (15.), 2:1 Eigentor von Jasper Mathis Polschinski (49.), 2:2 Johannes Heigert (56.), 3:2 N. Wein (89., FE)