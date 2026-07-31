Spvgg. Ingelheim: Gut gerüstet in die Landesliga

Auf die Frage, wie sein Eindruck vom neuen Coach ist und was er alles anders als Vorgänger Eric Oehler macht, antwortet Frey: „Kayhan hat sich von Beginn an sehr gut eingebracht, wurde von der Mannschaft hervorragend aufgenommen. Er bringt neue Ideen, viel Energie und klare Vorstellungen mit, ohne dabei Bewährtes komplett über Bord zu werfen. Seine offene Art und seine Kommunikation passen sehr gut zu unserer Mannschaft und zum Verein.“

Ingelheimer wollen „eine erfolgreiche und möglichst konstante Saison spielen“