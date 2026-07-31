Spvgg. Ingelheim: Gut gerüstet in die Landesliga

Ingelheim. Fünf Siege und drei Niederlagen: So lautet die bisherige Testspielbilanz der Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim. Sportdirektor Sebastian Frey sieht das Team des neuen Cheftrainers Ali Kayhan Cakici (59) gut gerüstet für den Ligaauftakt – auch wenn man jüngst zum Verbandspokalauftakt in Dietersheim in die Verlängerung (3:2) musste.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Insgesamt sind wir mit der Vorbereitung zufrieden“, betont Frey. „Die Trainingsbeteiligung war ferienbezogen, die Mannschaft hat die Inhalte schnell angenommen. Natürlich gibt es noch einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen, vor allem in der Abstimmung und Konstanz. Insgesamt sehen wir aber eine positive Entwicklung und sind auf einem guten Weg.“
Auf die Frage, wer sich in der Vorbereitung besonders in den Vordergrund gespielt hat, nennt der 39-Jährige keine Namen, sondern sagt nur: „Es gab einige Spieler, die sich gezeigt haben. Besonders erfreulich war, dass sich sowohl die Zugänge als auch einige junge Spieler mit guten Leistungen empfohlen haben. Entscheidend waren dabei vor allem ihre Trainingsintensität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.“
Externe Neuzugänge am Blumengarten sind Daniel Pflüger, Ilker Yüksel (Eintracht Bad Kreuznach), Ilhan Fakovic, Arda Parlak (beide TuS Marienborn), Yunus Ceyhan (TSG Planig) und Leon Scherer (TuS Hackenheim). Dagegen haben Luca Kurth, Noah Mukanya (beide Alemannia Waldalgesheim), Bastian Rossmanith (FSV Winkel), Jannik Schmidt (SG Wackernheim) und Antonio Auletta (Eintracht Bad Kreuznach) den Klub verlassen.
„Wir erwarten von allen Neuzugängen, dass sie uns weiterbringen“, betont der Sportdirektor. „Jeder bringt unterschiedliche Qualitäten mit, weshalb wir bewusst keinen einzelnen Spieler hervorheben möchten. Wichtig ist, dass sie sich schnell integrieren und als Mannschaft funktionieren.“
Bereits am 16. Juni hat der in der Region bestens bekannte Coach Ali Kayhan Cakici, einst unter anderem Co-Trainer beim FC Ingolstadt in der Zweiten Bundesliga unter Tomas Oral, erstmals das Training geleitet. Seine Co-Trainer sind Ali-Can Cakici und Marcus Wendel. „Die Aufgaben im Trainerteam sind klar verteilt“, sagt Frey. „Kayhan übernimmt die sportliche Führung auf dem Platz, während sich das Trainerteam gegenseitig in den verschiedenen Bereichen unterstützt, sodass jeder seine Stärken einbringen kann.“
Auf die Frage, wie sein Eindruck vom neuen Coach ist und was er alles anders als Vorgänger Eric Oehler macht, antwortet Frey: „Kayhan hat sich von Beginn an sehr gut eingebracht, wurde von der Mannschaft hervorragend aufgenommen. Er bringt neue Ideen, viel Energie und klare Vorstellungen mit, ohne dabei Bewährtes komplett über Bord zu werfen. Seine offene Art und seine Kommunikation passen sehr gut zu unserer Mannschaft und zum Verein.“
Welchen Tabellenplatz die Ingelheimer anpeilen, lässt sich Sebastian Frey nicht entlocken. „Unser Ziel ist es, eine erfolgreiche und möglichst konstante Saison zu spielen“, sagt der Sportdirektor nur. In den Testpartien gab es Siege gegen VfL Frei-Weinheim II (12:1), SG Wackernheim (5:1), VfL Frei-Weinheim (4:0), TuS Marienborn II (1:0) und SKC Barbaros Mainz (4:3) sowie Niederlagen gegen SG Hüffelsheim (1:5), TuS Hackenheim (1:3) und TSV Gau-Odernheim II (2:4).
Frey hat dabei „bereits viele gute Ansätze“ gesehen, aber auch „Verbesserungspotenzial“. Wobei: „Die Ergebnisse waren zweitrangig, wichtiger waren die Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung.“