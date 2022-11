Spvgg. Ingelheim geht mit einem Sieg in die lange Pause Bezirksligist gewinnt zum Jahres-Abschluss gegen Mommenheim 2:0

Zuvor hatten die Ingelheimer vor 120 Fans jedoch Schwerstarbeit leisten müssen. „Es war ein gutes, intensives, körperbetontes Spiel“, rekapitulierte Chefcoach Matthias Güldener. „Mommenheim hat gut versucht, Fußball zu spielen, das ist eine anständige Truppe.“ Nach acht Minuten ging die Spielvereinigung in Führung. Nach einem Pass von Pascal Missal verlängerte Francesco Teodonno zu Lion Deisen, der sich durchtankte und die Kugel am Keeper vorbeischob.

„Das hat uns Rückenwind gegeben“, machte Güldener deutlich. „Wir waren in den Zweikämpfen präsent, haben alles wegverteidigt und nur zwei gute Chancen der Gäste zugelassen.“ Der Ballbesitz war pari-pari. „Vielleicht hatte hier sogar Mommenheim, das ein unangenehmer Gegner ist, die Oberhand“, sinnierte Co-Trainer Parlak, der seinen aufmerksamen Keeper Bastian Rossmanith gesondert hervorhob. Aber das mit den Spielanteilen habe man so gewollt. „Wir haben den Fokus eher aufs Umschalten gelegt, weil wir wussten, da ist der Gegner knackbar – und wir sind unberechenbarer.“ Der Plan ging auf. Auch wenn das 2:0 erst in der Nachspielzeit via Konter fiel. Ricardo Böhringer spielte den Ball aus halbrechter Position lang. Teodonno startete aus der eigenen Hälfte – und die Mommenheimer kamen nicht mehr hinterher (90.+2).

Das Fazit des früheren Hessenliga-Coachs Güldener: „Wir sind froh, dass wir aus den letzten zehn Spielen 28 Punkte geholt haben. Das ist für uns wirklich gut. Jetzt haben wir uns die Pause verdient, die sehr, sehr lang ausfällt.“ Nämlich mehr als drei Monate. Erst am 26. Februar geht es mit der Partie bei Fontana Finthen in der Restrückrunde weiter.