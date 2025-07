Als Einheit – so wie hier beim Testspiel gegen Bundesligist Mainz 05 – wollen sich die Ingelheimer in der Landesliga präsentieren. Foto: Mario Luge - Archiv

SpVgg. Ingelheim: Eine Einheit mit Energie Am Freitag kommt der „bockstarke" SV Gimbsheim an den Blumengarten

Ingelheim. Bereits am Freitag (19.30 Uhr) starten die Fußballer der Spvgg. Ingelheim gegen den SV Gimbsheim in die neue Runde der Landesliga Ost. Gegen ein Team, mit dem man es in der nächsten Woche auch im Verbandspokal zu tun bekommt.

„Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch viel Arbeit", sagt Cheftrainer Johannes Schön. „Die Vorbereitungsspiele haben eine Tendenz erkennen lassen, wo wir stehen, auch gegen stärkere Gegner. Allerdings ist es mit das Wichtigste, uns realistisch einzuschätzen, sodass wir wissen, wo wir stehen. Nur wenn wir wissen, wo wir herkommen, wissen wir, wo wir stehen – und was in Zukunft realistisch noch möglich ist. Das schafft ein greifbareres Ziel, auf das wir gemeinsam hinarbeiten."

Großer Umbruch, der "immens wichtig war" Aktuell seien seine Jungs „noch nicht da, wo wir sein müssten, so kurz vor Saisonstart“, gibt Schön zu Bedenken. „Aber das ist uns bewusst und wir schauen Woche für Woche, dass wir in allen Bereichen die Jungs auf das maximale Leistungslevel bringen. Wir werden noch drei, vier Wochen brauchen, bis wir auch von der Physis her geschlossen da sind, was es für die Liga braucht.“ Der Gau-Algesheimer weist darauf hin, dass bei der Spielvereinigung „ein großer Umbruch“ stattgefunden habe. Der sei immens wichtig gewesen, „was die Energie in der Mannschaft betrifft.