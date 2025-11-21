Spvgg. Ingelheim braucht anderes Gesicht

Worauf es ankommt, weiß Oehler ganz genau: „Wir wollen laut sein. Wir wollen und werden uns den Schneid nicht abkaufen lassen. Das ist das A und O.“ Ein zentraler Baustein: Fabian Commes. Der Stürmer kam aus der A-Klasse – und hat sich binnen drei Monaten zum Toptorjäger der Spielvereinigung gemausert. Wie sich Oehler diesen steilen Aufstieg erklärt: „Fabi ist extrem lernwillig. Und vor allem hat er zu Anfang der Runde Geduld bewiesen, als er nicht immer in der ersten Elf stand. Was einfach Wahnsinn ist: Wenn Du bei Fabi Intensität bestellst, wirst du zu hundert Prozent beliefert.“