Spvgg. Ingelheim braucht anderes Gesicht

Ingelheim. Massiv etwas gutzumachen haben die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den drei Plätze höher angesiedelten Tabellennachbarn FC Speyer. Denn im Hinspiel erlebte die Elf vom Blumengarten beim 0:6 quasi einen totalen Systemausfall.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Klar wollen wir jetzt ein ganz anderes Gesicht zeigen“, sagt Interimscoach Eric Oehler. „Wir werden die richtigen Schlüsse ziehen. Gegen diese extrem starke Offensive gibt es keinen Schönheitspreis. Es wird knackig.“ Und wie schätzt der 42-Jährige den Gegner ein? „Ich glaube, die Ergebnisse sprechen da für sich. Wenn deren Offensive ins Rollen kommt, wird es eklig. Speyer hat ein enorm griffiges Anlaufverhalten. Dem müssen wir uns entziehen. Und wenn Du mit vielen Spielern einen Sektor hart attackierst, entstehen woanders Räume. Das ist nicht die reine Fussballlehre, sondern Mathematik.“
Worauf es ankommt, weiß Oehler ganz genau: „Wir wollen laut sein. Wir wollen und werden uns den Schneid nicht abkaufen lassen. Das ist das A und O.“ Ein zentraler Baustein: Fabian Commes. Der Stürmer kam aus der A-Klasse – und hat sich binnen drei Monaten zum Toptorjäger der Spielvereinigung gemausert. Wie sich Oehler diesen steilen Aufstieg erklärt: „Fabi ist extrem lernwillig. Und vor allem hat er zu Anfang der Runde Geduld bewiesen, als er nicht immer in der ersten Elf stand. Was einfach Wahnsinn ist: Wenn Du bei Fabi Intensität bestellst, wirst du zu hundert Prozent beliefert.“
Stark im Kommen – nach längerer Verletzung – ist auch Sechser Ben Kärcher. „An ihm werden wir noch viel Freude haben“, prophezeit Oehler. „Er bringt körperlich alles mit, hat eine sehr stabile Zweikampfführung und technisch eine feine Grundausbildung.“