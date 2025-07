SpVgg II feiert Kantersieg

In den vergangenen Jahren brauchten die jungen Wilden der SpVgg Unterhaching II immer etwas Zeit, um sich im Männerfußball zurecht zu finden. Dieses Jahr in der Landesliga ist das ganz anders mit dem Bombenstart. Zum Ende der Auftaktwoche hat man den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 5:1 (2:1) vernascht und Bilanz gesteigert auf fünf Punkte mit neun geschossenen Toren nach drei Spielen.

Direkt in der 2. Minute gingen die Gäste durch ihren Toptorjäger Moritz Müller in Führung, aber auch von dem Schocker ließ sich die junge Truppe nicht aus der Bahn werfen. Die jungen Hachinger standen defensiv stabil und ließen nicht viel für Garcmisch zu. Nach dem Ausgleich von Philipp Zimmerer (21.) wurde der Führungstreffer von Samuel Weiß stark herausgespielt (23.) und die Führung zur Pause ging dann auch in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel trafen die Hachinger zweimal nach Standards und hatten den Gegner im ersten Heimspiel der Saison fest im Griff. Marcel Martens (51., 89.) und Philipp Zimmerer (58.) sorgten für einen Sieg, der vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist. „Wir haben immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, sagte Trainer Andi Haidl. Nach der ungeschlagenen Auftaktwoche mit einem Durchschnitt von nun drei Toren pro Spiel ist der Coach sehr zufrieden, sieht aber gerade im Spiel mit dem Ball noch Luft nach oben.Auffälligster Kicker war Philipp Zimmerer, der vier Tore gemacht und zwei weitere vorbereitet hat. Seine Leistungen machen ihn auch zum Kandidaten für die erste Mannschaft in der Regionalliga, bei der er auch die ganze Woche mittrainiert. Trainer Andi Haidl würde seine Tormaschine gerne an den Trainerkollegen Sven Bender abgeben: „Wir machen das mit der zweiten Mannschaft ja genau dafür, um Spieler nach oben zu bringen.“

SpVgg Unterhaching II – 1. FC Garmisch-Partenkirchen 5:1 (2:1) Haching: Kohler, Kainz, Martens, Zimmerer, Eckl, Weiß (65. Adilji), Freimuth (77. Leitl), Schweinsteiger, Hodzic, Meiner, Spann Tore: 0:1 Müller (2.), 1:1 Zimmerer (21.), 2:1 Weiß (23.), 3:1 Martens (51.), 4:1 Zimmerer (58.), 5:1 Martens (89.). Schiedsrichter: Michael Bäumel (Breitenbrunn). Zuschauer: 75.