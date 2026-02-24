Spvgg. Igstadt will weiter "bester Aufsteiger" sein KOL-Aufsteiger im Check, Teil 3: Undankbarer Wiederauftakt +++ Spvgg. sieht sich ligaunabhängig gerüstet von Martin Gebhard · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Spvgg. Igstadt will weiter "bester Aufsteiger" bleiben. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Wiesbaden. Wohl sechs, also gut ein Drittel der 15 Fußballmannschaften in der Kreisoberliga (KOL) Wiesbaden, dürfen sich noch nicht sicher fühlen, in der ab dem 8. März mit vollem Programm startenden Restrückrunde noch den Klassenerhalt in trockene Tücher packen zu können. Darunter sind auch die drei Aufsteiger Spvgg. Igstadt (11. Tabellenplatz/15 Punkte/16 Spiele), FC Maroc (13./9/17) und TuS Medenbach (15./5/15), die noch zittern müssen. Wir erinnern uns: Einen Pflichtabsteiger gibt es. Aber dass das Maximum von drei Clubs, welche die Liga nach unten verlassen müssen, erreicht wird, ist aktuell eher unwahrscheinlich. So ist die Lage bei der Spvgg. Igstadt.

„Am Anfang wurden wir noch belächelt, dass wir als Vierter der A-Klasse aufgestiegen sind“, erinnert sich Tobias Neumann, der bei den Igstadtern in der zweiten Saison an der Seitenlinie die Kommandos gibt. Nun stehe man immerhin zehn Punkte vor den Medenbachern, die als Meister aufgerückt waren, sagt der 36-Jährige nicht ohne Stolz. Dennoch räumt er im Hinblick auf die restlichen zwölf Punktspiele unumwunden ein: „Wir gehen in jedes Spiel als Underdog.“ Selbst in der A-Liga mit schlagkräftiger Truppe