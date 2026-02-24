Spvgg. Igstadt will weiter "bester Aufsteiger" sein

Wiesbaden. Wohl sechs, also gut ein Drittel der 15 Fußballmannschaften in der Kreisoberliga (KOL) Wiesbaden, dürfen sich noch nicht sicher fühlen, in der ab dem 8. März mit vollem Programm startenden Restrückrunde noch den Klassenerhalt in trockene Tücher packen zu können. Darunter sind auch die drei Aufsteiger Spvgg. Igstadt (11. Tabellenplatz/15 Punkte/16 Spiele), FC Maroc (13./9/17) und TuS Medenbach (15./5/15), die noch zittern müssen. Wir erinnern uns: Einen Pflichtabsteiger gibt es. Aber dass das Maximum von drei Clubs, welche die Liga nach unten verlassen müssen, erreicht wird, ist aktuell eher unwahrscheinlich. So ist die Lage bei der Spvgg. Igstadt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Neumann: Klassenerhalt bleibt oberstes Ziel
„Am Anfang wurden wir noch belächelt, dass wir als Vierter der A-Klasse aufgestiegen sind“, erinnert sich Tobias Neumann, der bei den Igstadtern in der zweiten Saison an der Seitenlinie die Kommandos gibt. Nun stehe man immerhin zehn Punkte vor den Medenbachern, die als Meister aufgerückt waren, sagt der 36-Jährige nicht ohne Stolz. Dennoch räumt er im Hinblick auf die restlichen zwölf Punktspiele unumwunden ein: „Wir gehen in jedes Spiel als Underdog.“
Selbst in der A-Liga mit schlagkräftiger Truppe
Primäres Ziel sei natürlich der Klassenerhalt, den man so früh wie möglich sichern wolle, betont Neumann. „Dabei wollen wir weiterhin bester Aufsteiger sein, denn wir bringen dafür das Potenzial mit“, ist er überzeugt. Natürlich mache man sich auch Gedanken darüber, im ungünstigsten Fall in der kommenden Saison wieder in der A-Klasse zu spielen. „Selbst dort werden wir eine schlagkräftige Truppe stellen können und sicher nicht von der Landkarte verschwinden“, avisiert er selbstbewusst und betont ebenfalls, die Talente langfristig an den Verein binden zu wollen. „Aber natürlich wollen wir lieber zurück lächeln“, schmunzelt er mit Blick auf besagt jene, die seine Mannschaft zu Saisonbeginn noch nicht so ganz ernst genommen hatten. Mit gemischten Gefühlen blickt der Coach allerdings auf den Re-Start: „Ein undankbarer Start gegen die Favoriten FVgg. Kastel 06 (8. März, 15 Uhr, d. Red.) und bei der Freien Turnerschaft (17. März, 20 Uhr).“