Spvgg. Igstadt präsentiert neuen Trainer

Freuen sich über die künftige Zusammenarbeit: Michael Weiß, Nico Weiß, Dennis Groth, Alexander Knittel (v.l.n.r.) – Foto: Spvgg. Igstadt

Wiesbaden. In einer einmaligen Konstellation bejubelte die Spielvereinigung Igstadt vor etwa einem Jahr den gemeinsamen Aufstieg seiner beiden Aktiven-Teams. So stieg wahrscheinlich erstmals in der Geschichte der Wiesbadener A-Liga ein Tabellenvierter in die Kreisoberliga auf. „Wir wurden von einigen Seiten natürlich als erster Absteiger gehandelt“, blickt der Vorsitzende Joerg Benecke zurück.

Bis Ende Oktober sah im Schatten des Wasserturms auch alles nach „erster Absteiger aus“. Mit bis dato einem Punkt aus neun Spielen schlug man dann allerdings im Derby sensationell den TuS Nordenstadt mit 4:0. „Da hat sich bei den Jungs ein Schalter umgelegt“, erklärt Benecke. Bis zum Saisonende folgten weitere Siege, unter anderem gegen Naurod und Gräselberg, sodass man letztlich als bester Aufsteiger souverän auf Platz elf einlief. Trotzdem folgte im Sommer nun ein Trainerwechsel. „Wir danken Tobias Neumann für seinen Einsatz in den erfolgreichen zwei Jahren und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, so der Vorsitzende.

Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Dennis Groth heuert als Trainer im Schatten des Wasserturms an. Groth trainierte jahrelang höherklassig im Jugendbereich von Biebrich 02, sammelte erste Erfahrungen im Aktivenbereich bei der Reserve des FC Bierstadt. Weitere Expertise holte sich der gebürtige Hamburger bei Hospitationen im NLZ des FC St. Pauli und beim TSV Schott Mainz. „Ich bin voller Tatendrang und freue mich sehr auf die Aufgabe. Ich konnte die Jungs schon kennenlernen. In dieser Mannschaft steckt großes Potenzial. Das will ich weiter ausschöpfen“, so Dennis Groth.

"Genau der richtige, um Mannschaft auf das nächste Level zu bringen"

Vorsitzender Joerg Benecke schließt an: „Dennis bringt ein unglaubliches Fachwissen mit, verfügt außerdem über die B+-Lizenz. Zu einem Großteil besteht unsere Mannschaft aus ehemaligen Jugendspielern, die sich hier zu gestandenen Kreisoberliga-Kickern entwickelt haben. Das macht uns sehr stolz. Wir sind überzeugt, dass er genau der Richtige ist, um diese Mannschaft jetzt auf das nächste Level zu bringen.“ Kontinuität gibt es derweil in der Zweiten, wo Oliver Bär und Manuel Welbers nach dem knapp verpassten Aufstieg weiter gemeinsam Regie führen. Dabei hofft die Spielvereinigung außerdem noch auf Zuwachs: „Einige Jungs sehen sich teilweise täglich. Der Verein ist Lebensmittelpunkt und absolut familiär. Gepaart mit dem Angebot Kreisoberliga, sind wir so mittlerweile eine attraktive Adresse im Kreis und wollen das auch für neue Spieler sein. Die nächsten zwei Wochen trainieren wir noch und freuen uns über jeden, der Interesse hat“, so Benecke. Der Kader bleibt größtenteils zusammen. Tim Ströhmann kommt aus Delkenheim nach Igstadt.

Anton Meyer jüngster Spielführer der KOL

Einige dieser Jungs engagieren sich mittlerweile auch neben dem Platz, unter anderem Kapitän Anton Meyer (20). „Es macht einfach Bock in diesem Umfeld anzupacken. Wir sind eine super Mannschaft und die sportliche Entwicklung der letzten Jahre muss weitergetragen werden“, meint der jüngste Kapitän der Kreisoberliga. Das sieht auch der Ehrenvorsitzende Michael Weiß so, der noch Zeiten als quasi Alleinunterhalter in der B-Klasse kennt und wieder an Bord ist: „Wo wir mittlerweile sportlich stehen, ist beeindruckend. Der Fußball der Jungs macht richtig Spaß. Das hat einige der alten Recken wie mich auch wieder auf den Sportplatz geholt. Es ist entscheidend das Ganze jetzt auch neben dem Platz weiter aufzuziehen, dabei wollen wir unterstützen“, erklärt Weiß, der gleich unter anderem gemeinsam mit dem Ehrenvorsitzenden und ehemaligen Kreis-Fußballchef Dieter Elsenbast und dem ehemaligen Vorsitzenden Rene Gros einen Förderkreis ins Leben rief. So soll es im oft beschworenen „verflixten zweiten Jahr“ in Igstadt erneut für den Klassenerhalt reichen.