SpVgg Horsthausen: Trainerteam verlängert bis 2024 Die SpVgg Horsthausen gehört zu den Topteams in der Landesliga 3.

Mit nur drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hombrucher SV geht es in der Rückrunde um den Aufstieg in die Westfalenliga. Mit dem Trainerteam sowie dem Sportlichen Leiter wird es auf jeden Fall weiter gehen. Marc Gerresheim (Cheftrainer seit 2012), Ozan Balci (Co-Trainer) und Ulrich Kirchmeyer (Sportlicher Leiter) haben ihre Verträge bis 2024 verlängert.

In der Vereinsmeldung auf Social Media heißt es: "Die hervorragenden Leistungen unseres Teams blieben natürlich nicht unentdeckt, in tollen Gesprächen war man sich einig, dass in dieser Konstellation weiterhin viel Potential steckt um für Furore sorgen zu können. Der eingeschlagene Weg soll bestmöglich fortgesetzt werden, die Analysen für die Rückrunde haben bereits begonnen. Aber auch die weitere Zukunft bleibt im Fokus."



Der Vorstand der Sportvereinigung Horsthausen sagt: "Die Mannschaft steht auf einem 3. Platz mit einer tollen Ausgangsposition für die Rückrunde. Dennoch möchten wir betonen, dass die Verlängerung unseres Teams um die ersten Trainer und die des sportlichen Leiters keine Selbstverständlichkeiten sind. Wir haben in den Positionen eine unheimliche Qualität. Wir sind uns sicher, in der Konstellation weiterhin die perfekte Lösung für unsere 1. Mannschaft zu haben, auch nach der ganzen Zeit. Dies macht uns sogar ein wenig stolz."