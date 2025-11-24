– Foto: SpVgg Horsthausen

SpVgg Horsthausen: Marc Gerresheim geht in seine 15. Saison

Trainer Marc Gerresheim hat seinen Vertrag bei Staffel 2-Westfalenligist SpVgg Horsthausen verlängert und setzt seine jahrelange Erfolgsgeschichte weiter fort. Wie in der Vorsaison mischt der Verein aus Herne ganz oben mit und gehört im dritten Westfalenliga-Jahr der Vereinsgeschichte zur Spitzengruppe, die in der Rückrunde den Aufstieg in die Oberliga Westfalen unter sich ausmacht.

Die Saison 2026/27 wird die fünftzehnte Spielzeit von Gerresheim in Horsthausen sein. Seit 2012 ist der 37-Jährige Chefcoach der 1. Mannschaft, angefangen im Abstiegskampf der Kreisliga A, nun im Aufstiegskampf zum westfälischen Amateuroberhaus. "Unsere Sportvereinigung hat sich unter seiner Regie sportlich bis ins obere Drittel der Westfalenliga entwickelt. Darauf sind wir sehr stolz. Die Planungen für die Saison 2026/2027 spielten in den Gesprächen eine entscheidende Rolle: Schnell war klar, dass wir weitere Entwicklungsprozesse einschlagen wollen, um uns in allen Belangen kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern", heißt es von Vereinsseite auf Social Media.