SpVgg Horsthausen angelt sich einen Top-Torjäger aus der Landesliga

Westfalenligist SpVgg Horsthausen hat zur Spielzeit 2026/27 den 30-jährigen Torjäger Dominik Hanemann verpflichtet, der in der jüngsten Vergangenheit Tore am Fließband in der Bezirks- und Landesliga für SF Wanne-Eickel und BV Herne-Süd geschossen hat (seit 2021 115 Spiele, 128 Tore). Den Wechsel bestätigte der Stürmer in der Lokalpresse "WAZ".
„Ja, es stimmt. Mehr möchte ich aus Respekt dem BV Herne-Süd gegenüber aber dazu noch nicht sagen“, so Hanemann, der in jungen Jahren schon für Viktoria Resse in der Westfalenliga aufgelaufen ist und 50 Oberliga-Einsätze für den Holzwickeder SC und den SV Schermbeck absolviert hat.
Die SpVgg Horsthausen vermeldet Wechsel stets spät und möchte dies auch hier so handhaben: "Wir werden dazu nichts sagen. Die Saison läuft für alle Mannschaften noch eine sehr lange Zeit und darauf fokussieren wir uns. Alles weitere werden wir dann zu gegebener Zeit kommunizieren."
In der abgelaufenen Hinrunde bremste Hanemann eine Oberkörperverletzung aus, so dass er lediglich auf neun Partien mit neun Toren kam. Ausgerechnet im Pflichtspielauftakt 2026 wird der gebürtige Gelsenkirchener am 14. Februar im Kreispokal auf seine neuen Teamkollegen treffen. Danach gilt bis Saisonende noch die volle Konzentration der Landesliga 3 und dem BV Herne-Süd, dem als Aufsteiger eine vermeintlich ruhige Rückrunde erwartet. Mit 25 Punkten rangiert der Verein auf Platz 5 mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone.