SpVgg Horsthausen angelt sich einen Top-Torjäger aus der Landesliga

Westfalenligist SpVgg Horsthausen hat zur Spielzeit 2026/27 den 30-jährigen Torjäger Dominik Hanemann verpflichtet, der in der jüngsten Vergangenheit Tore am Fließband in der Bezirks- und Landesliga für SF Wanne-Eickel und BV Herne-Süd geschossen hat (seit 2021 115 Spiele, 128 Tore). Den Wechsel bestätigte der Stürmer in der Lokalpresse "WAZ" .

„Ja, es stimmt. Mehr möchte ich aus Respekt dem BV Herne-Süd gegenüber aber dazu noch nicht sagen“, so Hanemann, der in jungen Jahren schon für Viktoria Resse in der Westfalenliga aufgelaufen ist und 50 Oberliga-Einsätze für den Holzwickeder SC und den SV Schermbeck absolviert hat.

Die SpVgg Horsthausen vermeldet Wechsel stets spät und möchte dies auch hier so handhaben: "Wir werden dazu nichts sagen. Die Saison läuft für alle Mannschaften noch eine sehr lange Zeit und darauf fokussieren wir uns. Alles weitere werden wir dann zu gegebener Zeit kommunizieren."