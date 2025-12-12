Spvgg. Hochheim: Nächsten Abstieg "um jeden Preis" verhindern

Hochheim. Miserabler hätte das Fußballjahr 2025 für die Spvgg. Hochheim kaum laufen können. Im Sommer aus der Gruppenliga abgestiegen, stehen die 07er nun mit elf Punkten aus 18 Spielen in der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisoberliga Main-Taunus. Nun soll ein weiterer Abstieg mit fünf Neuzugängen abgewendet werden.

Lennox Lakmann und Noah Maiworm kommen von Ligakonkurrent und Mitabsteiger Germania Weilbach. Zudem wohnen die beiden Flügelspieler, von denen sich Sportlicher Leiter René Geilert "Kreativität und Schnelligkeit" erhofft, in Hochheim. Unter einen ligainternen Neuzugang fällt auch Stürmer Marko Kunac vom FC Marxheim. Des Weiteren wird sich der erfahrene Florian Meyer (zuletzt Spielertrainer bei DJK Hattersheim) dem Verein anschließen. Hinzu kommt Semih Oyar (Kickers Offenbach II), der von den vier Neuen sicherlich der vielversprechendste sein dürfte. Immerhin wurde der 21-jährige Offensivspieler in der Jugend des FSV Frankfurt und des SV Wehen Wiesbaden ausgebildet, wo er in der A-Jugend-Hessenliga in 26 Spielen 15-mal netzte. Danach folgte der Schritt zu Oberligist Gonsenheim, dann heuerte Oyar beim Verbandsliga-Unterbau des OFC an.

Durch eine familiäre Verbindung (sein Vater ist Hochheimer) kam nun der Wechsel zur Spielvereinigung zustande. "Er ist ein Unterschiedsspieler, von dem wir uns Torgefahr erhoffen", sagt Geilert. Im Sommer habe man kurzfristig sechs Spieler verloren, die erst ligaunabhängig zugesagt hatten. "Jetzt mussten wir schauen, dass wir im Winter reagieren", erklärt Geilert, der weitere Neuzugänge in Ausblick stellt.

Klar ist auch, dass Pascal Wycisk nach einem halben Jahr wieder nach Nieder-Olm zurückkehren wird. Im Sommer hatte Trainer Daniel Dillitz (ist im August zurückgetreten, auf ihn folgte Jerome Triquart) gleich neun Spieler von Ex-Verein FSV Nieder-Olm mitgebracht.

"Um jeden Preis" die Klasse halten

Triquart werde auch weiterhin an der Seitenlinie stehen, bestätigt Geilert, im März soll er dann mit dem Team den Turnaround schaffen. Möglichst mit dem Klassenerhalt, wie er anfügt, der "um jeden Preis" gelingen solle. Ohne zu wissen, wie viele Mannschaften schließlich absteigen werden. Gewissheit hat man zumal erfahrungsgemäß erst nach dem letzten Gruppenliga-Spieltag, wenn klar ist, wieviele Main-Taunus-Klubs "runterkommen" werden.

Weiterer Abstieg wäre eine "Katastrophe"

Derzeit steht nur der FC Türk Kelsterbach, der jüngst Hicham El Mrhanni als neuen Cheftrainer vorstellte, unter dem Strich. Dass die 07er bei einer ausbleibenden 180-Grad-Wende nach dem Re-Start im März von der Gruppenliga bis in die A-Liga durchgereicht werden könnten, "wäre für uns eine Katastrophe. Ich bin froh, dass das Jahr 2025 vorbei ist", richtet Geilert nun seinen Blick nach vorne. Am 8. März starten seine Hochheimer mit dem Heimspiel gegen den FC Schwalbach in den Saisonendspurt.