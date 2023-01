Die Spvgg. Hochheim im Winter-Check. – Foto: System/stock.adobe

Spvgg. Hochheim: Nach dem Hochheimer Markt ging's bergab Kreisoberligist hat nach ganz starkem Saisonstart zum Ende der Hinrunde nachgelassen +++ Deutlich stärkere Abwehrleistung

Hochheim. Der Ball rollt – aber momentan nur in der Halle. Noch immer befindet sich die Saison in der Winterpause. Die haben sich die Fußballer der Region nach einer anstrengenden Hinrunde auch redlich verdient. Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. René Geilert, sportlicher Leiter der Spvgg. Hochheim, blickt auf die Performance der 1. und 2. Mannschaft.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid Ihr? Nach einer sehr unruhigen Saison 2021/2022 sind wir grundsätzlich mit der Entwicklung in der 1. und 2. Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben beide Mannschaften punktuell verstärkt und die Neuzugänge haben sich hervorragend in die Mannschaften integriert und gemeinsam mit den Spielern die wir bereits hatten, sind wir Schritt für Schritt in unserer Entwicklung vorangeschritten. Nachdem die 1. Mannschaft in der letzten Saison 80 Gegentore kassierte (bei 98 eigenen Toren), wollten wir insbesondere die Abwehr und den Defensivverbund stärken und die Flut an Gegentoren eindämmen. Aktuell stehen wir nach 19 Spielen bei 36 Toren, was immer noch nicht optimal ist aber im Vergleich zur letzten Saison eine deutliche Steigerung darstellt. Die Mannschaft ist fit und kann auch über 90 Minuten Vollgas geben, auch wenn wir aufgrund diverser Verletzungen in letzter Zeit personell auf dem Zahnfleisch gingen. Vor dem Hochheimer Markt Anfang November sind wir als Zweitplatzierter zum Spitzenspiel nach Lorsbach gefahren. Dort setzte es dann eine empfindliche Niederlage und seitdem haben wir nur noch vier Punkte geholt und insbesondere der November hat uns dann mit drei Niederlagen und einem Unentschieden eine kalte Dusche verpasst. Der Abschluss des Jahres 2022 mit dem Sieg gegen Schwalbach war dann versöhnlich und rundet die insgesamt gute Hinrunde mit 31 Punkten ab.

Vor allem zu Beginn der Saison hatte die Spvgg. Hochheim reichlich Grund zum Feiern – wie hier nach dem Sieg in Kriftel. – Foto: Katharina Krebs

Die 2. Mannschaft hat nach einem schwachen Saisonstart die Kurve bekommen und ist nach vielen guten Auftritten in letzter Zeit wieder oben dabei. Es herrscht eine gute Stimmung in den Mannschaften, die Trainingsbeteiligung ist durchgängig überragend hoch und das Umfeld passt auch sehr gut zusammen. Was muss im neuen Jahr besser werden? "Konstanz" ist das was uns in der Hinrunde bei beiden Mannschaften gefehlt hat. Nach guten Spielen und mehreren ungeschlagenen Spielen in Folge gab es zum Teil heftige Klatschen für die 1. Mannschaft wie das 1:5 in Hofheim oder auch das 1:4 in Lorsbach, wo wir chancenlos waren. Hier muss das Ziel sein in jedem Spiel konstant das vorhandene Leistungsniveau abzurufen. Wir sind sehr heimstark mit nur einer Niederlage, die war aber mit 0:7 gegen Bad Soden ebenfalls brutal.