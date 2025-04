SpVgg Hochheim 07: Klassenerhalt trotz Rückschlags gegen SV Erbenheim?

Lange war im Abstiegskampf der Gruppenliga Wiesbaden scheinbar alles klar. Für den 1. FC Viktoria Kelsterbach, die Spvgg. Eltville, Germania Weilbach, den TuS Dietkirchen II und die SpVgg Hochheim 07 schien das rettende Ufer in weiter Ferne. Nach der Ankündigung der SG Hoechst, sich aus der Gruppenliga zurückziehen , bietet sich den untersten fünf Mannschaften jetzt aber die realistische Chance, doch noch einen Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen. Denn: Würde die SG Hoechst ans Tabellenende gesetzt, könnte sich eines der fünf Teams noch retten. So auch die SpVgg Hochheim 07. Wie ist die Lage beim Team aus dem Main-Taunus-Kreis?

Lange konnte die SpVgg Hochheim 07 sich über keinen Pflichtspielsieg mehr freuen, doch am 25. Spieltag war es soweit: Mit 3:2 schlug der Aufsteiger den ebenfalls stark abstiegsbedrohten 1. FC Viktoria Kelsterbach. René Geilert, sportlicher Leiter bei Hochheim 07, sagt: "Hoffnung macht, dass wir nach der miserablen Punkteausbeute immer noch die Chance haben, die Klasse zu halten. Wir haben auch in der Relegation der vergangenen Saison gezeigt, dass wir den Hebel umlegen können und den Aufstieg geschafft". Hoffnungsvoll stimme ihn nach der Partie auch, dass die Mannschaft noch gegen Eltville und Nied spielt. Die Leistung gegen Kelsterbach sei der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen. "Es war unser erster Sieg in der Gruppenliga nach fast einem halben Jahr. Das trägt zur Stimmung bei", sagt Geilert.

René Geilert sagt, dass es innerhalb des Kaders einen ausgeprägten Konkurrenzkampf gäbe. Für die kommenden Partien käme es darauf an, dass die ganze Mannschaft zu der Defensivstärke zurückfände, die sie in der vergangene Saison stark gemacht habe. Mit 39 Gegentreffern konnte Hochheim die niedrigste Anzahl aller Kreisoberliga-Mannschaften vorweisen. "Es kommt weniger auf einzelne Spieler an, sondern auf unsere gemeinsame Abwehrstärke. Wir sind kein Verein mit drei oder vier Ausnahmespielern, sondern müssen im Kollektiv kompakt stehen und unsere Chancen vorne nutzen", sagt Geilert.

Nachfolger Dillitz sei schon länger Geilerts Wunschkandidat gewesen und in Absprache mit dem FSV Nieder-Olm kurzfristig freigegeben worden. Jetzt gäbe es einen dritten Trainingstag, mehr Trainingsinhalte und eine gesteigerte Intensität. Dillitz versuche eine verunsicherte Mannschaft neu anzusprechen. Wie Geilert berichtet, habe nun auch Michael Widera sich dazu entschieden, nicht länger als Co-Trainer aktiv sein zu wollen. Unter dem neuen Trainer Dillitz habe der viele Jahre im Verein aktive Widera sich nicht mehr wie gewünscht einbringen können und deshalb den eigenen Rücktritt gewählt. Für ihn rückt Tom Schirmeisen in die Position des Co-Trainers.

Coach Daniel Dillitz, der seit der Niederlage gegen den FC Germania Weilbach an der Seitenlinie steht, sagt: "Die Mannschaft lebt und will alles möglich machen. Die Spieler sind lernwillig". Bereits gegen Weilbach habe er kein schlechtes Spiel gesehen. Gegen Kelsterbach habe die Mannschaft ihre gute Leistung weiter ausgebaut und verdient gewonnen. Gerade für den Kopf sei der Sieg extrem wichtig gewesen. Es sei entscheidend, Abläufe zu trainieren und den Fokus auf das Positive zu legen. So könne die Mannschaft die Widerstandsfähigkeit aufbauen, die es bräuchte, um starke Herausforderer zu schlagen.

Am vergangenen Sonntag gelang es der SpVgg Hochheim 07 nicht, an die gute Leistung gegen Kelsterbach anzuknüpfen: Mit 6:0 schlug der SV Erbenheim die SpVgg. Für René Geilert waren große personelle Probleme der Hauptgrund für das ernüchternde Ergebnis, dennoch hätte er sich von seiner Mannschaft ein anderes Auftreten gewünscht. Gefehlt haben der Kapitän und Innenverteidiger Jona Stöcker, Maximilian Walther, Felix Geisler und Max Möhn. Der erfahrene Nuh Uslu und Baba Awal Mouhaman fielen aufgrund des Zuckerfestes aus. Gegen Erbenheim habe die Mannschaft mit solchen Verlusten nichts ausrichten können, seine Spieler wüssten diese Situation jedoch einzuschätzen. Da die Mannschaft sich schon lange mit dem Abstiegskampf konfrontiert sähe, geht Geilert davon aus, dass die Spieler nach der Niederlage gedanklich klar blieben.

Aus dem Pool der direkten Abstiegskonkurrenten wartet auf die Hochheimer nur noch die Spvgg. Eltville, dafür hat es gerade der Saisonausgang in sich, denn für Hochheim geht es unter anderem gegen den VfR 07 Limburg, den SV Wallrabenstein, den FC Eddersheim II und am letzten Spieltag gegen den Türkischen SV Wiesbaden. Über die schwierigen Partien am Ende der Saison sagt Geilert: "Der Mai wird für uns brutal. An diesen Tagen müssen wir einfach mit 150 Prozent Leistungsbereitschaft abliefern. Aber bis dahin stehen für uns noch elementare Spiele an". Es sei noch offen, in welcher Situation sich Mannschaften wie Limburg und der Türkische SV bis zum Aufeinandertreffen befinden würden. Hochheim setze den eigenen Fokus deshalb immer auf das nächste Spiel.

FuPa-Prognose

Mit dem Sieg gegen Kelsterbach konnte die SpVgg Hochheim 07 im Abstiegskampf ein Zeichen setzen. Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben und ist zumindest ein Mal in der Lage gewesen, ihren Willen in Punkte umzuwandeln. Um das Ziel Klassenerhalt zu verwirklichen, sollten die Hochheimer aber möglichst bald erneut punkten, denn zum Saisonausgang stehen Spiele gegen drei echte Aufstiegsaspiranten an. Von der Niederlage gegen Erbenheim darf die Mannschaft sich nicht verunsichern lassen, denn gerade gegen die Spvgg. Eltville und den FV Alemannia Nied muss es Siege geben, sonst droht der Abstieg.

Die restlichen Teile der Reihe gibt es hier:

1) Spvgg. Eltville: Mit neuer Stärke zum Klassenerhalt?

2) TuS Dietkirchen II: Zwei Schicksalsspielen folgt brutales Restprogramm

3) Viktoria Kelsterbach: Eine Busreise sorgte für den Aufschwung

4) Germania Weilbach: Knackpunkt Chancenverwertung