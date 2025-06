Spvgg Heinriet, SGM Mulfingen/Hollenbach und FC Mengen II je mit 8:1

TSV Zweiflingen – SV Harthausen 1970 1:5

Ein starker Auftritt des SV Harthausen 1970: Felix Hofmann brachte die Gäste schon in der 3. Minute in Führung. Zwar glich Jonas Thomä (24.) für Zweiflingen noch aus, doch Johannes Heidinger (29., 45.) stellte noch vor der Pause auf 3:1. In Hälfte zwei sorgte Philipp Spießl mit einem Doppelpack (60., 65.) für klare Verhältnisse.

SGM Niedernhall/Weißbach – TSV Kupferzell 0:2

Der TSV Kupferzell feierte vor 150 Zuschauern einen abgeklärten 2:0-Auswärtssieg. Lukas Renner traf doppelt (26., 29.). Den möglichen Anschlusstreffer vergab Christoph Schneider, der in der 70. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Leon Roll scheiterte.

SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab, – TSV Dörzbach/Klepsau 0:3

Der TSV Dörzbach/Klepsau entschied das Spiel früh: Frank Leiser (4.) und Dennis Stier (10.) legten zwei schnelle Tore vor. Kevin Walz machte mit dem 3:0 (62.) alles klar.

SC Michelbach/Wald – FV Künzelsau 1:2

In einer umkämpften Partie behielt der FV Künzelsau die Oberhand. Hannes Hornung traf früh (19.), doch Benjamin Ramic glich für die Hausherren aus (38.). Den entscheidenden Treffer erzielte Jannik Hasenauer (71.).

TV Niederstetten – SG Taubertal/Röttingen 3:1

Der TV Niederstetten kontrollierte das Geschehen. Fabian Löber traf in der 32. Minute zum 1:0 und legte in der 80. Minute das 3:0 nach. Zwischenzeitlich hatte Yannick Ziegler (56.) auf 2:0 erhöht. In der Nachspielzeit gelang Danny-Junior Reichert noch der Ehrentreffer für die Gäste.

VfB Bad Mergentheim – SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 2:1

Das Spiel begann rasant: Martin Behm brachte die Gäste bereits in der 1. Minute in Führung. Doch Mustapha Sanyang glich schnell aus (6.). In einer spannenden zweiten Hälfte markierte Levi Meinczinger (81.) das 2:1 und bescherte dem VfB Bad Mergentheim den Heimsieg.

TSV Neuenstein – SG Edelfingen/Löffelstelz 1:2

Vor 100 Zuschauern brachte Lorenz Kühner den TSV Neuenstein in Führung (23.). Doch Lars Engel war an diesem Tag nicht zu stoppen: Mit Treffern in der 44. und 71. Minute drehte er die Partie zugunsten der Gäste.

SGM Mulfingen/Hollenbach – SSV Gaisbach 8:1

Ein echtes Offensivspektakel bot die SGM Mulfingen/Hollenbach. Marvin Gennrich (2.) eröffnete den Torreigen. Es folgten Treffer von Danny Bezia (12.), Mario Beez (13., 52., 80.), Jens Schäffner (41.), Nicola Kutirov (65.) und Patrick Gutknecht (88.). Für Gaisbach traf lediglich Hendrik Romahn (51.).