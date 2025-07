SpVgg Hacklberg wird 100 - Ü32 von 1860 kommt zum Jubiläumskick

Die dritte Mannschaft der SG Schalding/Hacklberg kann zur kommenden Saison mit gleich acht neuen Spielern aufwarten, die den Kader sowohl in der Breite als auch in der Qualität erheblich verstärken. Mit Pascal Basner, Benedikt Neumüller, Paul Haubner und Bastian Mautner stoßen gleich vier Spieler vom FC Salzweg zum Team. Hinzu kommen Juan Mohammed (Eintracht Passau), Marcel Zieringer (TSV-DJK Oberdiendorf), Sajad Hoseyni (A-Jugend SG Donautal) sowie Alessandro Orru (SV Würding).

"Mit diesem verstärkten Kader wollen wir in der kommenden Saison nicht nur als Team, sondern auch konkurrenzfähig auftreten“,so das Trainerteam der SG Schalding/Hacklberg. Die Integration der Neuzugänge sei bereits in vollem Gange – erste positive Eindrücke hinterließen sie bereits im Training und bei Testspielen.

100 Jahre SpVgg Hacklberg – eine bewegte und stolze Geschichte

Vor genau 100 Jahren – im Jahr 1925 – hoben 17 engagierte Gründungsmitglieder die SpVgg Hacklberg aus der Taufe. Ursprünglich als reiner Fußballverein gegründet, entwickelte sich die Spielvereinigung zu einem modernen Breitensportverein mit den Sparten Fußball, Turnen und Stockschießen. Rund 350 Mitglieder zählt der Verein heute – vornehmlich aus dem Passauer Stadtteil Hacklberg, dessen Namen der Verein mit Stolz trägt.

Festprogramm mit Highlight: SG trifft auf Ü32 des TSV 1860 München

Das Spiel findet im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten am Samstag, den 13. Juli, um 17:00 Uhr auf dem Hacklberger Sportplatz statt. Die SG Schalding/Hacklberg tritt in einem Freundschaftsspiel gegen die Ü32 des TSV 1860 München – ein echtes Highlight für die Spieler. "Es ist eine coole Sache, gegen so eine Mannschaft spielen zu dürfen. Für unsere Jungs ist das eine einmalige Gelegenheit, gegen diesen Verein zu spielen“, freut sich das Trainerteam.