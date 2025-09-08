SpVgg. Habeskirchen – zweites Derby – zweites Remis

Bei besten herbstlichen Bedingungen entwickelte sich ein rassiges Derby. Zu Beginn der Partie hatten die Malgen etwas mehr vom Spiel, ohne jedoch gefährlich vors Tor der Gelb-Schwarzen zu kommen. Mitte der ersten Halbzeit übernahm dann Haberskirchen das Kommando und erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Felix Berngehrer scheiterte in der 25 Minute alleine vor Lukas Obermüller, der gut reagierte und somit für die Hausherren retten konnte. In der 35 Minute setzte sich Matthias Denk auf der rechten Seite durch, verzog aber aus spitzem Winkel. In der 37 und 42 Minute schwächten sich die Hausherren mit zwei 10 Minutenstrafen selbst. Haberskirchen konnte aber bis zu Halbzeit kein Kapital schlagen.

Nach der Halbzeit machte Haberskirchen Druck und konnte in Überzahl die Malgen in der eigenen Hälfte einschnüren. Aber auch hier konnte man keine der Halbchancen verwerten. Nachdem wieder Gleichzahl hergestellt war, blieb Haberskirchen am Drücker und hatte in der 55 Minute wieder ein sehr gute Möglichkeit. Aber wiederrum blieb Lukas Obermüller Sieger im 1 zu 1 Duell gegen Felix Berngehrer. In der 65 Minute verzog Matthias Denk aus aussichtsreicher Position. In der 70 Minute spielte sich Haberskirchen schön durch, aber auch die schöne Kombination konnte Maximilian Denk nicht im Tor unterbringen.

In der Schlussphase war es dann ein offenes Spiel, wobei hier Malgersdorf Vorteile hatte und Haberskirchen nochmal mächtig unter Druck geriet. Es blieb dann allerdings bis zum Ende bei einem torlosen Remis. Negativer Höhepunkt war in der 80 Minute die rote Karte für Niko Wimmer, der sich zu einer Spielerbeleidigung hinreißen ließ. In der 88 Minute wurde dann wieder Gleichzahl hergestellt, als ein Hausherrenspieler mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz der vielen Hinausstellungen war es zwar ein hartes, rassiges Derby, das aber nie großartig unfair war. Das Spiel stand unter der Leitung von Gian Mallad vom SV Mengkofen, der das Spiel jederzeit unter Kontrolle hatte und eine gute Leistung zeigte.