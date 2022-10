SpVgg. Haberskirchen: Zum Rückrundenauftakt kommt der SV Großköllnbach

Erst Pflicht der Leitl Elf, im und um den Strafraum konsequent aber fair zur Sache gehen. Nach dem letzten Spiel in Haidlfing, wo man stark Ersatz- und Krankheitsgeschwächt den Kürzeren zog, geht es nun mit frischem Mut in die Rückrunde. Die Magen-Darm Probleme sollten überwunden sein und man will mit voller Kapelle den Bock am Sonntag umstoßen. In vielen Spielen der Vorrunde konnte man die eigenen Chancen nicht nutzen und auf der Gegenseite ließen die Gelb-Schwarzen viele zu einfache Tor zu. Somit erklärt sich auch die durchaus schwache Punkteausbeute. Mut macht, das man in allen Heimspielen bisher punkten konnte. Man steht auf dem ersten Relegationsplatz und den gilt es so schnell wie möglich zu verlassen, bzw. Punkte zu sammeln, um den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld herzustellen. Damit will das Team um Wimmer und Husel am Sonntag anfangen.

Die zweite Mannschaft konnte am vergangenen Sonntag eine weiteres wichtiges Spiel gewinnen und steht somit sehr verdient auf dem dritten Tabellenplatz mit einem Punkt Rückstand auf Griesbach. Mit Größköllnbach erwartet das Angermeier Team einen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld, den es zu schlagen gilt, wenn man weiter vorne bei der Musik bleiben möchte.

Zwei spannende und wichtige Spiele erwarten die Zuschauer am Sonntag im Holzland. Die Spiele beginnen um 13 Uhr und um 15 Uhr. Bei hoffentlich Sonnenschein und 20°C hofft der heimische Verein auf viele Fans und guten und fairen Fußballsport.