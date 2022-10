SpVgg. Haberskirchen zum Ende der Vorrunde in Haidlfing

So., 16.10.2022, 16:00 Uhr

Nach dem Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag in Pilsting, reist die SpVgg. Haberskirchen am kommenden Sonntag zum Nachbarn nach Haidlfing. Die Truppe von Coach Leitl Michael ist immer mehr unter Druck, endlich mal wieder Punkte auf seine Habenseite zu bringen.

Der SV Haidlfing ist derzeit Tabellenführer, musste allerdings am vergangenen Sonntag eine Niederlage gegen Wallersdorf hinnehmen. Die Truppe von Trainer Glück Sebastian führt etwas überraschend die Tabelle an. Das Erfolgsrezept scheint eine kompakte Defensive zu sein, welche bisher nur 11 Gegentore zugelassen hat. Toptorschütze ist Ex-Trainer Blüml Andreas mit 7 Toren, ansonsten teilen sich die Tore auf viele Spieler auf. Es gilt also für die Gelb-Schwarzen, die wenigen sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen, um etwas zählbares aus Haidlfing mitzunehmen.

Die Chancenauswertung war gegen Pilsting ein Problem der Leitl Elf. Hätte man eine der Chancen gegen Pilsting genutzt, hätte das Spiel gegen biedere Pilstinger sich anders ausgesehen. Aber so lief man nach einer unnötigen Ecke einem Rückstand hinterher und konnte anschließend nicht mehr ausgleichen und musste die Heimreise erneut ohne Punkte antreten. Leider zieht sich das durch die ganze Saison, aber zum Ende der Vorrunde lügt die Tabelle nicht mehr. Es gilt für Sonntag – Vorne die Dinger konsequent nutzten – Hinden die Dinger konsequent verhindern. Personell kann Coach Leitl aus dem Vollen schöpfen. Zeit endlich den Bock umzustoßen.