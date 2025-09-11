SpVgg. Haberskirchen vs. FC Amsham

Nach 2 emotionalen Derbys mit 2 Remis trifft die SpVgg. Haberskirchen am kommenden Sonntag auf den FC Amsham.

Für Amsham gilt gleiches wie für Triftern. Es handelt sich um einen völlig unbekannten Gegner, aber hoffentlich mit einem besseren Ausgang als gegen Triftern. Der FC Amsham wird betreut von Sascha Brummer, der mit dem FC in der letzten Saison souverän den Aufstieg erreichte. Erfolgreichster Torschütze der Gäste ist das Amshamer Urgestein Karlheinz Winkelbauer mit 6 Toren. Diese Tore reichten bisher zu 6 Punkten. Sieht man sich die bisherigen Ergebnisse an, dann gibt es für Amsham nur Hop oder Top. Zwei hohe Siege stehen 5 hohe Niederlagen zu buche. Also alles in allem eine Wundertüte.

Die Riemer / Schlappinger Elf zeigte in den vergangenen Spielen gute Leistungen, konnte sich aber in den Derbys nicht mit durchaus möglichen Siegen belohnen. Ein Heimsieg gegen Amsham ist eigentlich Pflicht beim Blick auf die Tabelle.

Defensiv steht man derzeit wieder stabiler, aber die Offensive nutzt die sich bietenden Gelegenheiten nur unzureichend. Findet man die Kaltschnäuzigkeit wieder, kann man jeden Gegner schlagen und Punkte sammeln. Am Sonntag ist dazu die Gelegenheit, sich mit einem Sieg vom Gegner abzusetzen. Ausfallen wird der Rotgesperrte Niko Wimmer, ansonsten sollten alle Mann an Bord sein. Die Spiele beginnen wie üblich um 13 und um 15 Uhr. Was für die Erste Mannschaft gilt, gilt auch für die Zweite Mannschaft. Nach der Derbyniederlage in Malgersdorf, will man sich mit einer besseren Leistung und einem Sieg vom Gegner absetzen.