SpVgg. Haberskirchen vor schwerer Heimaufgabe gegen SG Dornach/Roßbach

Am kommenden Sonntag erwartet die SpVgg. Haberskirchen auf heimischem Rasen ein echter Prüfstein: Mit der SG Dornach/Roßbach kommt der aktuelle Tabellenzweite der Kreisklasse Pfarrkirchen nach Haberskirchen. Die Spielgemeinschaft wurde erst zu Saisonbeginn gegründet und hat sich mit dem Trainerduo Patrick Edenhofer und Armin Leitl (ehemals Aunkirchen) sofort ambitioniert aufgestellt. Der Erfolg gibt ihnen recht: Mit 21 Punkten aus 9 Spielen und einer beeindruckenden Offensivbilanz mischt die SG ganz oben mit. Besonders auffällig ist die breite Torgefahr – gleich vier Spieler haben mehrfach getroffen: Leitl (7 Tore), Aigner (5), Knogl (5) und Edenhofer (4) sorgen regelmäßig für Jubel.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän und Torhüter Thomas Salzberger wurde mit Andreas Rixinger ein erfahrener Keeper verpflichtet, der bereits Landesliga-Erfahrung mitbringt. Die SG startete furios mit sieben Siegen in Folge, musste zuletzt aber zwei Rückschläge hinnehmen – eine knappe Niederlage im Spitzenspiel gegen Oberdietfurt und eine überraschende Pleite gegen Massing. Gegen Haberskirchen will man nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Die SpVgg. Haberskirchen kann mit 15 Punkten aus acht Spielen ebenfalls auf eine solide Bilanz blicken. Zwei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten vier Partien zeigen, dass das Team in Form ist. Besonders hervorzuheben ist Johannes Wimmer, der aktuell die Torjägerliste der Kreisklasse anführt. Beim Auswärtssieg in Arnstorf überzeugte Haberskirchen mit einer stabilen Defensive und effizienter Chancenverwertung.