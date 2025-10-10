SpVgg. Haberskirchen trifft auf Oberdietfurt

Am kommenden Sonntag spielt die SpVgg. Haberskirchen gegen Eintracht Oberdietfurt, den ehemaligen Spitzenreiter der Kreisklasse Pfarrkirchen.

Die Tabellenführung verloren die Obern, nach einem gegen Julbach verloren und überraschend gegen Messing nur unentschieden spielte. Nichts desto trotz spielt die Eintracht eine hervorragende Vorrunde und steht mit 26 Punkten nach 11 Spieltagen auf dem 2te Tabellenplatz. Das Team von Coach Manfred Steinbrunner spielt seit jähren um die vorderen Regionen und es wäre keine Überraschung, sollte der Aufstieg dieses Jahr gelingen. Das Team ist ausgeglichen und zeichnet sich durch eine Achse Asanger, Baumgartner und Wotzinger aus. Besonders Wolfgang Wotzinger machte Haberskirchen immer Schwierigkeiten und steht auch in dieser Saison bei 6 Toren - bei erst 6 Spielen. Ihn gilt es besonders zu beachten, aber die ganze Mannschaft aus Oberdietfurt ist eine kompakte Einheit, die nicht umsonst an der Spitze der Tabelle steht.

Nach dem 2 - 2 gegen Jo/Bi wartet am Sonntag eine weitere knifflige Aufgabe auf Busler, Wimmer und Berngehrer. In den letzten Jahren sah man gegen Oberdietfurt kein Land und wurde oft regelrecht vorgeführt und abgewatscht. Ein Heimspiel kommt da gerade recht um das zu ändern. Dafür bedarf es einer konzentrierten Leistung ohne solche Nachlässigkeit wie gegen Jo/Bi bei den Gegentoren. Haberskirchen kann nach derzeitigem Stand wieder auf fast alle Kräfte zurückgreifen und will endlich gegen Obern was zählbares holen.

Die spielen finden wie gewohnt in Haberskirchen um 13 Uhr und um 15 Uhrstatt.