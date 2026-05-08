SpVgg. Haberskirchen reist nach Oberdietfurt

Wie gewohnt eröffnen die Zweiten Mannschaften um 14:00 Uhr den Fußballnachmittag, ehe um 16:00 Uhr die Ersten Mannschaften aufeinandertreffen.

Am kommenden Sonntag steht für die SpVgg. Haberskirchen eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe an: Gegner ist die Eintracht Oberdietfurt.

Die Zweite Mannschaft der SpVgg. Haberskirchen konnte am vergangenen Sonntag mit einem verdienten 3:1-Erfolg gegen Jo/Bi Selbstvertrauen tanken.

Sollten am Sonntag erneut Kräfte aus der Alten Herren zur Verfügung stehen, ist auch in Oberdietfurt ein Punktegewinn durchaus im Bereich des Möglichen.

Ziel wird es sein, an die Leistung der Vorwoche anzuknüpfen und erneut kämpferisch sowie mannschaftlich geschlossen aufzutreten.

Erste Mannschaft vor schwerer, aber reizvoller Aufgabe

Die Erste Mannschaft bekommt es mit dem aktuellen Tabellenzweiten zu tun.

Die Eintracht Oberdietfurt bereitet sich bereits intensiv auf die Relegation zur Kreisliga vor und spielt insgesamt eine starke Saison.

Zwar musste der Gastgeber im Saisonendspurt etwas Federn lassen, dennoch steht der zweite Tabellenplatz bereits sicher fest.

Das Team von Trainer Mane Steinbrunner will jedoch weiter im Rhythmus bleiben und auch die restlichen Spiele erfolgreich gestalten.

Dreh- und Angelpunkte im Spiel der Eintracht sind Wolfgang Wotzinger sowie der ehemalige Bezirksligaspieler Thomas Baumgartner.

Doch nicht nur die individuellen Qualitäten stechen hervor – Oberdietfurt überzeugt vor allem durch eine hohe Kompaktheit und mannschaftliche Geschlossenheit, was den zweiten Platz absolut rechtfertigt.

Haberskirchen will Zeichen setzen

Nach dem Erfolg gegen Jo/Bi reist Haberskirchen mit neuem Selbstvertrauen nach Oberdietfurt.

Die Erinnerungen an die letzten Gastspiele dort sind jedoch alles andere als positiv: In den vergangenen Jahren blieb man nahezu chancenlos und musste teils deutliche Niederlagen hinnehmen.

Umso größer ist nun die Motivation,

a) endlich wieder einem Spitzenteam ein Bein zu stellen und

b) die positiven Leistungen der vergangenen Wochen zu bestätigen.

Spielbeginn am Muttertag



🕑 14:00 Uhr – Zweite Mannschaft

🕓 16:00 Uhr – Erste Mannschaft

Ein spannender Fußballnachmittag am Muttertag ist also garantiert – die Mannschaften freuen sich auf eure Unterstützung!