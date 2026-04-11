SpVgg Haberskirchen reist nach Amsham von Andreas Hofer · Heute, 07:34 Uhr · 0 Leser

Am kommenden Sonntag ist die SpVgg Haberskirchen beim FC Amsham zu Gast. Achtung an alle Fußballfans: Dieses Mal wird der Spieltag früher angepfiffen. Die erste Mannschaft startet bereits um 13:00 Uhr, die zweite Mannschaft folgt um 15:00 Uhr.

Der FC Amsham steht aktuell mit 13 Punkten am Tabellenende und kämpft verbissen um den Anschluss an die Relegationsplätze. Zwar wartet die Heimmannschaft seit sieben Spielen auf einen Punktgewinn, jedoch beträgt der Rückstand auf den letzten Relegationsplatz nur vier Punkte – für Amsham ist also weiterhin alles möglich.Das Hinspiel entschied Haberskirchen mit 5:2 für sich. Das Ergebnis fiel jedoch deutlicher aus, als es der tatsächliche Spielverlauf widerspiegelte. Besonders achten muss die Haberskirchener Defensive auf Karlheinz Winklbauer, der mit 16 Treffern zu den Top-Torjägern der Liga zählt. Dahinter wird es zwar dünner, dennoch gilt: Wer den Gegner unterschätzt, kann schnell ein blaues Wunder erleben.