SpVgg Haberskirchen reist nach Amsham

Am kommenden Sonntag ist die SpVgg Haberskirchen beim FC Amsham zu Gast. Achtung an alle Fußballfans: Dieses Mal wird der Spieltag früher angepfiffen.
Die erste Mannschaft startet bereits um 13:00 Uhr, die zweite Mannschaft folgt um 15:00 Uhr.
Der FC Amsham steht aktuell mit 13 Punkten am Tabellenende und kämpft verbissen um den Anschluss an die Relegationsplätze.
Zwar wartet die Heimmannschaft seit sieben Spielen auf einen Punktgewinn, jedoch beträgt der Rückstand auf den letzten Relegationsplatz nur vier Punkte – für Amsham ist also weiterhin alles möglich.Das Hinspiel entschied Haberskirchen mit 5:2 für sich. Das Ergebnis fiel jedoch deutlicher aus, als es der tatsächliche Spielverlauf widerspiegelte. Besonders achten muss die Haberskirchener Defensive auf Karlheinz Winklbauer, der mit 16 Treffern zu den Top-Torjägern der Liga zählt. Dahinter wird es zwar dünner, dennoch gilt: Wer den Gegner unterschätzt, kann schnell ein blaues Wunder erleben.
Nach der Winterpause trennte sich die SpVgg Haberskirchen dreimal unentschieden, zeigte dabei aber von Spiel zu Spiel klare Leistungssteigerungen.
Gegen Malgersdorf wäre ein Dreier durchaus verdient gewesen. Nun ist es an der Zeit, endlich wieder drei Punkte einzufahren und damit den Klassenerhalt endgültig zu sichern.
Die Motivation sollte groß genug sein, um auch das Tabellenschlusslicht mit voller Konzentration und Einsatzbereitschaft anzugehen.
Welche Spieler am Sonntag auflaufen können, entscheidet sich im Laufe der Trainingswoche.
Die nachrückenden Akteure haben in den vergangenen Partien jedoch eindrucksvoll bewiesen, dass sie mehr als nur Ergänzungsspieler sind.
Abschließend nochmals der Hinweis: Anpfiff der Ersten Mannschaft ist um 13:00 Uhr, anschließend spielt die Zweite um 15:00 Uhr