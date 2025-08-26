SpVgg. Haberskirchen kassiert heftige Schlappe in Triftern

Die Erste Mannschaft hatte ebenfalls nicht ihren besten Tag und das Spiel begann mehr als unglücklich. Es war noch nicht eine Zeigerumdrehung gespielt, da zappelte der Ball bereits im Netz. Nach dem Rückstand versuchte Haberskirchen das Spiel zu ordnen und konnte sich auch einige Halbchancen erspielen, die Heimmannschaft war aber immer mit Kontern gefährlich und einen davon nutzen die Hausherren in der 18. Minute. So lag die SpVgg. Haberskirchen nach nicht mal 20 Minuten mit 0 - 2 zurück, aber man hatte immer das Gefühl, das die SpVgg. das Spiel noch drehen kann. Mit der nächsten schönen Offensivaktion erzielten die Gelb-Schwarzen den Anschlusstreffer. In der 26. Minute dribbelte sich Jonas Busler durch den 16 Meter und bediente Johannes Wimmer, der den Anschlusstreffer erzielte. Haberskirchen versuchte nun, den Ausgleich zu erzielen, aber Triftern war immer wieder gefährlich mit Kontern. Schließlich passierte in den ersten 45 Minuten nichts mehr und man ging mit einem 2 - 1 für Triftern in die Pause.

Nach der Pause drückte Haberskirchen und Jonas Busler konnte in der 52. Minute den Ausgleich per Elfmeter erzielen. Nun glaubte man auf Seiten von Haberskirchen das Spiel vollends drehen zu können, aber weit gefehlt. Ein kurze Ecke der Heimmannschaft, die nicht gut verteidigt wurde und der daraus abgefälschte Schuss aus 18 Metern brachten die Führung für die SG in der 59. Minute. Ein nicht geahndetes Foul an Haberskirchen in der 70. Minute brachte dann die Entscheidung zu Gunsten von Triftern. Was dann passierte, hatte keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Die Heimmannschaft spielte sich in einen Rausch, Haberskirchen ergab sich in die Niederlager und so vielen noch weitere 3 Treffer in der Schlussphase zum verdienten 7 - 2 für die SG Triftern / Anzenkirchen. Ein Abreibung, die so niemand erwartet hatte. Jetzt gilt es auf Seiten der SpVgg. Haberskirchen, das Spiel aufzubereiten, sich abschütteln und dann auf Altenkirchen vorzubereiten.