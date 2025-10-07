SpVgg Haberskirchen erkämpft Remis bei der SG Johannesbrunn/Binabiburg Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Pfarrkirchen Johannesbr. II Haberskirch.

Am vergangenen Freitag gastierte die SpVgg Haberskirchen bei der SG Johannesbrunn/Binabiburg. Beide Mannschaften aus Haberkirchen hatten zu Beginn Schwierigkeiten mit dem ungewohnten Kunstrasen, was sich in einem zerfahrenen Spielverlauf widerspiegelte. Die Zweite Mannschaft trat im 9-gegen-9-Modus gegen den Tabellenführer an und hatte über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Zugriff auf das Spielgeschehen. Die Gastgeber dominierten klar und entschieden die Partie mit 5:0 für sich.

Die Erste Mannschaft tat sich in den ersten 30 Minuten ebenfalls schwer. Ungenaue und überhastete Pässe verhinderten einen geordneten Spielaufbau. Die SG Jo/Bi setzte auf schnelles Umschaltspiel und lauerte auf Fehler im Aufbau der Gäste. Einer dieser Fehler führte in der 25. Minute zur Führung: Nach einem Einwurf fehlte die Zuordnung, und Jonas Degenbeck nutzte die Gelegenheit zum 1:0. Nach dem Rückstand fand Haberskirchen besser ins Spiel und agierte zunehmend präziser. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Felix Berngehrer nach einem sehenswerten Angriff der verdiente Ausgleich.