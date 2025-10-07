SpVgg Haberskirchen erkämpft Remis bei der SG Johannesbrunn/Binabiburg

Am vergangenen Freitag gastierte die SpVgg Haberskirchen bei der SG Johannesbrunn/Binabiburg. Beide Mannschaften aus Haberkirchen hatten zu Beginn Schwierigkeiten mit dem ungewohnten Kunstrasen, was sich in einem zerfahrenen Spielverlauf widerspiegelte.
Die Zweite Mannschaft trat im 9-gegen-9-Modus gegen den Tabellenführer an und hatte über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Zugriff auf das Spielgeschehen. Die Gastgeber dominierten klar und entschieden die Partie mit 5:0 für sich.
Die Erste Mannschaft tat sich in den ersten 30 Minuten ebenfalls schwer. Ungenaue und überhastete Pässe verhinderten einen geordneten Spielaufbau. Die SG Jo/Bi setzte auf schnelles Umschaltspiel und lauerte auf Fehler im Aufbau der Gäste. Einer dieser Fehler führte in der 25. Minute zur Führung: Nach einem Einwurf fehlte die Zuordnung, und Jonas Degenbeck nutzte die Gelegenheit zum 1:0.
Nach dem Rückstand fand Haberskirchen besser ins Spiel und agierte zunehmend präziser. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Felix Berngehrer nach einem sehenswerten Angriff der verdiente Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Haberskirchen das Kommando und drängte auf die Führung. Die beste Gelegenheit hatte Thomas Wimmer in der 55. Minute, doch sein artistischer Schuss nach einer Flanke von rechts war zu harmlos und konnte vom Heimkeeper entschärft werden.
Ab der 70. Minute kam die SG Jo/Bi wieder besser ins Spiel, und es entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 80. Minute wurde Moritz Wimmer im Strafraum regelwidrig gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän Jonas Busler souverän zur 2:1-Führung.
Leider gelang es Haberskirchen nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld stand Tim Hasak in der 83. Minute völlig frei und erzielte den Ausgleich.
In der Schlussphase versuchten beide Teams, den Sieg zu erzwingen, doch am Ende blieb es bei einem gerechten 2:2-Unentschieden.