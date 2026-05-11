SpVgg Haberskirchen – Beide Mannschaften unterliegen in Oberdietfurt

Am vergangenen Muttertag-Sonntag mussten beide Mannschaften der SpVgg Haberskirchen bei der SV Eintracht Oberdietfurt Niederlagen hinnehmen.

Die Zweite Mannschaft trat stark ersatzgeschwächt an und unterlag am Ende verdient mit 4:2. Trotz der schwierigen Personalsituation hielt man phasenweise gut dagegen und konnte dem Gegner zeitweise Paroli bieten.

Über die gesamte Spielzeit hinweg war Oberdietfurt jedoch die spielbestimmende Mannschaft und gewann letztlich verdient. Die Treffer für Haberskirchen erzielten Simon Lohmer und Thomas Kaltenecker.

Die Erste Mannschaft begann die Partie vielversprechend, verfiel jedoch zwischen der 15. und 30. Minute in einen kollektiven Tiefschlaf. In dieser Phase nutzte Oberdietfurt seine Chancen eiskalt und zog auf 4:0 davon. Schlimmeres schien zu drohen, doch Haberskirchen fing sich wieder und verkürzte durch Matthias Denk in der 34. Minute auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Haberskirchen deutlich den Druck und kam in der 54. Minute durch Felix Berngehrer zum 4:2-Anschlusstreffer. In der Folge schöpfte die Mannschaft nochmals neuen Mut und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Moritz Wimmer wurde in der 60. Minute im letzten Moment gestört, als er bereits frei vor dem Torhüter stand. Nur fünf Minuten später setzte Matthias Denk einen Freistoß nur knapp neben das Gehäuse. In dieser Phase spielte Haberskirchen stark, ließ die Chancen jedoch ungenutzt. Ab der 75. Minute kam Oberdietfurt zu mehreren gefährlichen Kontergelegenheiten, verpasste es aber zunächst, den Sack zuzumachen. Erst mit dem Schlusspfiff fiel das entscheidende 5:2 für die Gastgeber.