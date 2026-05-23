SpVgg. Gundelfingen/Wildtal vermeldet einen weiteren Neuzugang

Felix Schneiderberger (Mitte) wird von der Sportlichen Leitung der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal, Dennis Jehle (links) und Uwe Saier, herzlich begrüßt. – Foto: Verein

Die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal arbeitet weiter an der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison. Als Neuverpflichtung vermeldet der aktuelle Tabellenzweite der Landesliga Felix Schneiderberger. Der 22-Jährige wechselt vom FC Wittlingen zur Spielvereinigung und gab der Presseabteilung von "GuWi" ein persönliches Interview.

Durch familiäre Kontakte und das Wissen um mein endendes Studium in Lörrach fanden Aurelio (Martins, Cheftrainer der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal, Anm. d. Red.) zusammen. Gleich beim ersten Training sind mir die tolle Stimmung, die Qualität und die klare Trainingsstruktur aufgefallen.

Ich bin gelernter Außenverteidiger. Generell bin ich vielseitig einsetzbar, sodass ich in der vergangenen Saison auch im zentralen Mittelfeld gespielt habe. Mit gutem Spielverständnis, Laufbereitschaft und meiner Kommunikation auf dem Platz möchte ich der Mannschaft weiterhelfen.

Welches fußballerische Ziel möchtest du mit der Spielvereinigung verfolgen?

Sportlich würde ich natürlich gerne an die Leistungen dieser Saison anknüpfen. Gleichzeitig bedeutet der Wechsel für mich persönlich die Chance, wieder zu einer ganz besonderen Spielweise zurückzufinden, die unter Aurelio gelebt wird. Dazu gehören unter anderem ein aggressives Anlaufen sowie der Anspruch, spielerische Lösungen zu finden. Diese Spielphilosophie möchte ich voll verinnerlichen und mich dadurch sowohl persönlich als auch fußballerisch weiterentwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir als Mannschaft unsere Leistungen erneut abrufen können, wenn jeder Spieler dieses Feuer und diese Leidenschaft in sich trägt.

Auf welcher Position hast du in der Vergangenheit am häufigsten gespielt?

In der vergangenen Saison spielte ich oft als linker oder rechter Außenverteidiger.

Was bringst du an Erfahrung aus deinen früheren Vereinen mit?

Aus meiner Jugendzeit beim FFC nehme ich vor allem meine fußballerische Ausbildung mit – also meine technischen Fähigkeiten, mein Spielverständnis und vieles mehr. Aus der aktiven Zeit beim FFC stammen zudem meine ersten Erfahrungen im Männerfußball. In den vergangenen eineinhalb Jahren beim FC Wittlingen habe ich außerdem gelernt, wie wertvoll ein familiäres Umfeld innerhalb eines Vereins ist – mit Fans, Betreuern, Trainern und der gesamten Gemeinschaft dahinter. Dort habe ich auch verstanden, welchen Einfluss ein starkes Teamgefüge auf eine Mannschaft haben kann und wie unterschiedlichste Charaktere gemeinsam so harmonieren können, dass jeder Einzelne sein Bestes abrufen kann, was sich am Ende meiner ersten Saison mit dem Gewinn des Doubles (Meisterschaft in der Bezirksliga Hochrhein und Gewinn des Bezirkspokals, Anm. d. Red.) gezeigt hat. Zusätzlich konnte ich gerade durch die Erfahrung und den Austausch mit älteren Spielern viel dazulernen. Dadurch habe ich mich beim FCW vor allem menschlich, aber auch fußballerisch weiterentwickelt.

Lieber Felix, vielen Dank für das freundliche Interview. Somit heißen wir dich bei der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal herzlichst willkommen und wünschen dir sportlich viel Erfolg, aber vor allem, dass du dich hier richtig wohlfühlst.