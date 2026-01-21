SpVgg Gundelfingen/Wildtal und Aurelio Martins gehen in zweite Saison

Der Verein, Aurelio Martins und die sportliche Leitung, freuen sich auf eine weitere gemeinsame Saison 26/27. Aufgrund der guten sportlichen Situation, das vertrauenvolle Miteinander und der Zukunftsperspektive möchten alle Beteiligten sehr gerne weiterhin zusammenarbeiten.

Den Weg, den wir eingeschlagen haben, würde ich gerne auch in der nächsten Saison weitergehen und meinen Teil dazu beitragen. Deshalb war es mir wichtig zu verlängern. Zudem fühle ich mich in GuWi sehr wohl, ebenso meine Frau.

Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass wir uns stetig weiterentwickeln. Die große Stärke des Teams ist, dass jeder Einzelne mutig auftritt und bereit ist, Fehler in Kauf zu nehmen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

Wo hat sich das Team seit deinem Amtsantritt am meisten entwickelt?

Welche Ziele habt ihr euch für die Rückrunde gesetzt?

Wir haben uns als Team noch keine konkreten Ziele gesetzt, das werden wir gemeinsam in der Vorbereitung erarbeiten. Klar ist jedoch, dass wir auch in der Rückrunde an unserer Art und Weise festhalten wollen, Fußball zu spielen.

Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit Vorstand und Betreuern?

Die Zusammenarbeit mit dem sportlichen Leiter, dem Trainer- und Betreuerteam sowie den Vorständen ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt, sodass jeder sein Bestes zur Entwicklung des Teams und des Vereins beitragen kann.



Was wünschst du dir vom Umfeld und den Zuschauern?

Zunächst möchte ich mich beim gesamten Umfeld und bei unseren Zuschauern für den überragenden Support in der Vorrunde bedanken. Dieser Rückhalt hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir sportlich so erfolgreich sind.

Als Team werden wir alles daransetzen, diesen Support auch in der Rückrunde mit unseren Leistungen zurückzuzahlen.

Co-Trainer Sebastian Göhringer hört auf

Desweiteren gibt der Verein bekannt, das der spielende Co-Trainer Sebastian Göhringer, zum Saisonende, seine Fussballschuhe an den Nagel hängen wird. Den Posten des spielenden Co-Trainers, werden die Verantwortlichen nicht neu besetzen. Göhringer selbst wird sich in den sportlichen Ruhestand bewegen und maximal, bei Bedarf, der Spvgg GuWi im Jugendbereich, treu bleiben. Zu Sebastian Göhringer wird sich der Verein nochmals separat mitteilen.

Uwe Saier (Co-Trainer), wird ebenfalls an Board bleiben, was von allen Beteiligten höchstens erwünscht war. Caro Hilse (Fitness) und Martin Kniep (Torwarttrainer) stellen weiterhin ihre Kompetenz dem Verein zur Verfügung (Saison 26/27), was diesen absolut zufriedenstellt und glücklich macht. Beide sind im Verein in vollem Umfang angesehen und mit ihrer Art sehr beliebt.

Zum Kader:

Obwohl die Vorbereitung kurz bevorsteht, haben die Verantwortlichen schon feste Zusagen zur neuen Saison bekommen. Die Intensivierung der Gespräche findet in der Vorbereitung statt. Ziel ist es, den kompletten Kader zu behalten, gegebenenfalls mit jungen Spielern zu ergänzen.