SpVgg. Gundelfingen/Wildtal meldet Neuzugang

Der 21-jährige Verteidiger möchte sich der Spielvereinigung anschließen, um sich weiterzuentwickeln. „Kiko“ spielte in der Jugend beim Freiburger Fußball-Club. Nach einem Jahr in der Reserve des FFC wechselte er in die Verbandsliga zum FC Teningen. Für diesen bestritt er bislang 26 Spiele.

Hristijan Nikolovski zum Transfer: „Ich erhoffe mir vom Wechsel vor allem neue Impulse, eine sportliche Weiterentwicklung und die Chance, mich in einem neuen Umfeld einzubringen. Zudem gefällt mir an der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal, wie sich die Mannschaft in den letzten Jahren entwickelt hat, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Dazu kommt, dass der zukünftige Trainer Aurelio Martins schon beim FFC in der Jugend mein Trainer war und wir uns sehr gut verstehen.“

Mit den fußballerischen Fähigkeiten und seiner freundlichen Art passt „Kiko“ hervorragend zum Mannschaftskader. Bei der SpVgg. GuWi freue man sich auf einen weiteren jungen Spieler und heiße „Kiko“ bereits herzlich willkommen, lässt der Verein verlauten,