SpVgg. Gundelfingen/Wildtal baut weiter am Kader der Saison 2026/2027

v.l. Uwe Saier (Sportlicher Leiter), Nikita Zehnle, Aurelio Martins (Cheftrainer). – Foto: Verein

Die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal, Tabellenzweiter der Landesliga, feilt weiter an dem Kader für die kommende Saison. Als weiterer Neuzugang vermeldet der Verein Nikita Zehnle von den SF Eintracht Freiburg. Im Interview mit der Presseabteilung der Spielvereinigung spricht Zehnle über seine Ziele und Erwartungen.

Ich habe mir auch andere Vereine angeschaut, mich aber bewusst für "GuWi" entschieden. Vor allem haben mir schon beim ersten Probetraining die hohe Intensität und die Stimmung in der Mannschaft sehr gut gefallen.

Hallo Nikita, warum hast du dich für die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal entschieden?

Welche Rolle spielte die sportliche Perspektive bei deiner Entscheidung?

Natürlich war auch die sportliche Perspektive ein wichtiger Punkt. Landesliga ist für mich ein richtig gutes Niveau – und vielleicht steigt Gundelfingen/Wildtal ja sogar noch auf.

Was sind deine persönlichen Ziele für die kommende Zeit?

Ich möchte möglichst schnell im Männerbereich ankommen, weil der Unterschied vom Jugend- zum Männerfußball schon groß ist. Außerdem will ich viel Spielzeit sammeln und mit meinen Stärken dem Team helfen.

Auf welcher Position fühlst du dich am wohlsten?

Am liebsten spiele ich als Innenverteidiger. Ich habe aber auch schon als Sechser oder Außenverteidiger gespielt und bin deshalb relativ flexibel einsetzbar.

Danke für das Gespräch, Nikita!

Sehr gerne – ich freue mich auf die kommende Zeit bei "GuWi" und darauf, die Mannschaft, die Fans und das Umfeld kennenzulernen!