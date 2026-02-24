Spvgg. Groß-Umstadt verlängert mit Trainerteam

Die Stutzen von Napoli, doch das Trikot bleibt auch in der kommenden Saison von Groß-Umstadt: Giuseppe Andreozzi hat als Spielertrainer bei der Spvgg. Groß-Umstadt verlängert. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv

Die Spvgg. Groß-Umstadt kann auch in der kommenden Saison auf ihren Trainer Giuseppe Andreozzi zählen. Das meldet der Verein über die sozialen Medien. "Giuseppe steht für Fachkompetenz, Leidenschaft und absolute Identifikation mit unerem Verein", heißt es unter anderem in der Mitteilung. Außerdem bleibt Co-Spielertrainer Davide Rannone weiter an Bord. Der 40-jährige Andreozzi ist seit der Saison 2022 beim Team aus Groß-Umstadt verantwortlich.