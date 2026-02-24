Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spvgg. Groß-Umstadt verlängert mit Trainerteam
Giuseppe Andreozzi und Davide Rannone bleiben auch in der kommenden Runde beim A-Ligisten
von Philipp Durillo · Heute, 08:59 Uhr · 0 Leser
Die Stutzen von Napoli, doch das Trikot bleibt auch in der kommenden Saison von Groß-Umstadt: Giuseppe Andreozzi hat als Spielertrainer bei der Spvgg. Groß-Umstadt verlängert. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv
Die Spvgg. Groß-Umstadt kann auch in der kommenden Saison auf ihren Trainer Giuseppe Andreozzi zählen. Das meldet der Verein über die sozialen Medien. "Giuseppe steht für Fachkompetenz, Leidenschaft und absolute Identifikation mit unerem Verein", heißt es unter anderem in der Mitteilung. Außerdem bleibt Co-Spielertrainer Davide Rannone weiter an Bord. Der 40-jährige Andreozzi ist seit der Saison 2022 beim Team aus Groß-Umstadt verantwortlich.