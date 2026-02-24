 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spvgg. Groß-Umstadt verlängert mit Trainerteam

Giuseppe Andreozzi und Davide Rannone bleiben auch in der kommenden Runde beim A-Ligisten

von Philipp Durillo · Heute, 08:59 Uhr · 0 Leser
Die Stutzen von Napoli, doch das Trikot bleibt auch in der kommenden Saison von Groß-Umstadt: Giuseppe Andreozzi hat als Spielertrainer bei der Spvgg. Groß-Umstadt verlängert.
Die Stutzen von Napoli, doch das Trikot bleibt auch in der kommenden Saison von Groß-Umstadt: Giuseppe Andreozzi hat als Spielertrainer bei der Spvgg. Groß-Umstadt verlängert. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv

Die Spvgg. Groß-Umstadt kann auch in der kommenden Saison auf ihren Trainer Giuseppe Andreozzi zählen. Das meldet der Verein über die sozialen Medien. "Giuseppe steht für Fachkompetenz, Leidenschaft und absolute Identifikation mit unerem Verein", heißt es unter anderem in der Mitteilung. Außerdem bleibt Co-Spielertrainer Davide Rannone weiter an Bord. Der 40-jährige Andreozzi ist seit der Saison 2022 beim Team aus Groß-Umstadt verantwortlich.