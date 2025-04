SpVgg Gröningen-Satteldorf vs. VfL Sindelfingen Ladies 3:2 (2:2)

So., 06.04.2025, 11:00 Uhr

Die SpVgg Gröningen-Satteldorf zeigte sich am Sonntagmorgen hochmotiviert, wichtige Punkte im Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen einzufahren. Von Beginn an trat die Mannschaft offensiv auf und setzte den Gegner früh unter Druck.

Dieser engagierte Start wurde bereits in der 15. Minute belohnt: Eine präzise getretene Ecke von Theresa Frech fand am kurzen Pfosten Jana Ebert, die per Kopf zur 1:0-Führung einnetzte.

Doch die Freude währte nur kurz. Die Gäste aus Sindelfingen fanden zunehmend besser ins Spiel und schlugen in der 20. und 25. Minute eiskalt zu – ein Doppelschlag, der die Partie drehte und Satteldorf zunächst aus dem Konzept brachte.