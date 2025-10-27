SpVgg Gröningen-Satteldorf vs. SV Hoffeld (1:0) 2:1

Bei eisigem Wind und unangenehmem Wetter ging es am Sonntag für die Damen aus Satteldorf in ein wichtiges, wegweisendes Spiel. Im Vorfeld war klar: Die drei Punkte müssen am Kernmühlenweg bleiben, um nicht in den Keller der Tabelle abzurutschen. Gegen den direkten Tabellennachbarn aus Hoffeld machte man sich auf ein ruppiges Spiel auf Augenhöhe gefasst. Mit einem klaren taktischen Matchplan im Gepäck startete die Partie um 13 Uhr.

Beide Mannschaften tasteten sich in Halbzeit eins ins Spiel und wie erwartet kam es zu vielen aggressiven Zweikämpfen. Torchancen konnten auf beiden Seiten generiert werden, waren jedoch eher Mangelware. Ein Elfmeter für die Satteldorferinnen wurde vom Schiedsrichter nicht gegeben, aber davon ließ man sich nicht ablenken. Der Wille der Mannschaft an diesem Sonntag war spürbar und man wollte sich nach den zwei Niederlagen in den vergangenen Spielen endlich wieder belohnen. Kurz vorm Halbzeitpfiff behielt Soni Munz nach zentralem Steckpass die Nerven und schob den Ball im eins gegen eins gekonnt ins rechte Eck und stellte damit den Spielstand auf 1:0.

Nach der Halbzeitpause fand die Heimmannschaft nach Umstellung des Spielsystems zuerst nicht mehr so gut ins Spiel, wodurch die Gäste aus Hoffeld in der Anfangsphase deutlich mehr Spielanteile hatten. Trotzdem gelang in der 52. Minute das wichtige 2:0. Lia Ehrmann wurde sauber angespielt, konnte sich durchsetzen und den Ball mit einem satten Schuss in den rechten Winkel platzieren. In der 55. Minute bekamen die Gäste einen Freistoß in aussichtsreicher Position vor dem 16-Meter-Raum. Durch eine einstudierte Freistoßvariante kam Julia Hörz halbrechts frei zum Schuss. Dieser konnte zwar noch abgefälscht werden, landete dadurch aber unhaltbar im Tor.