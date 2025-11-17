SpVgg Gröningen-Satteldorf - FV Nürtingen (2:2) 2:3

Knapp am Punktgewinn vorbei: SpVgg Gröningen-Satteldorf unterliegt Tabellenführer FV Nürtingen mit 2:3

Am vergangenen Sonntag empfing die SpVgg Gröningen-Satteldorf den Tabellenführer FV Nürtingen. Trotz der schweren Ausgangslage versteckten sich die Satteldorferinnen keineswegs und starteten mit großem Offensivdruck in die Begegnung.

Die mutige Anfangsphase der Heimmannschaft wurde prompt belohnt: Bereits in der vierten Minute verlängerte Jana Ebert einen aufspringenden Ball im Fallen per Kopf. Steffi Schmidt nahm das Zuspiel auf und lupfte den Ball abgeklärt über die Torspielerin der Gäste zur frühen 1:0-Führung.

Der Tabellenführer schlug jedoch zurück. In der 14. Minute mussten die Gastgeberinnen den Ausgleich hinnehmen. Kurz vor der Pause, in der 37. Minute, gelang den Gästen sogar die 1:2-Führung.

Die SpVgg ließ sich von diesem Rückstand nicht entmutigen und arbeitete unermüdlich weiter. Die Mühe wurde kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnt: In der 43. Minute spielte Linda Megerle einen passgenauen Flugball auf die rechte Außenbahn. Dort setzte sich Jana Ebert stark durch und flankte den Ball ins Zentrum auf Soni Munz. Diese nahm den Ball in aller Ruhe an und schob ihn souverän an der gegnerischen Torspielerin vorbei zum vielumjubelten 2:2-Ausgleich.

Nach der Pause entwickelte sich weiterhin ein offenes Spiel. Unglücklicherweise gelang den Gästen in der 54. Minute der Treffer zum 2:3-Endstand.

Der Siegtreffer der Nürtinger war an diesem Sonntag nicht ganz verdient. Aufgrund der couragierten und kämpferischen Leistung der Satteldorferinnen, die dem Tabellenführer Paroli boten, wäre eine gerechte Punkteteilung die faire Bilanz des Spiels gewesen.