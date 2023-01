SpVgg Greuther Fürth wurde ihrer Favoritenrolle gerecht 1. FC Nürnberg III enttäuscht auf ganzer Linie

Am ersten von zwei Turniertagen, beim Damen Mitternachtsturnier, holte sich die SpVgg Greuther Fürth den Turniersieg vor dem SV Weinberg. Gastgeber DJK Fiegenstall mit einem souveränen 3. Platz und stellte beste Spielerin und beste Torschützin.

Die DJK Fiegenstall um Trainer Reinhold Heß eröffnete das Mitternachtsturnier vor einer tollen Kulisse von gut 200 Zuschauern gegen Ligarivalen SG Obereichstätt / Grafenberg und gewann knapp mit 1:0. Die zweite Partie in der Gruppe A bestritt der namenhafte 1. FC Nürnberg III gegen den TSV Katzwang, wo es am Ende 1:1 hieß. In der Gruppe B bekam es der Nachbarverein BV Bergen gleich mit einem Brocken zu tun und zwar gegen die SpVgg Greuther Fürth, wo es eine knappe 0:2 Auftaktniederlage gab. Der spätere 2-.Platzierte SV Weinberg gewann klar mit 3:0 gegen die stark ersatzgeschwächte Spielgemeinschaft Forchheim / Sulzkirchen. Im weiteren Spielverlauf in der Gruppe A gab es mächtig Überraschungen wo z.B. der 1.FC Nürnberg III total enttäuschte, am Ende der Gruppenphase nur 1 Punkt verzeichnen konnte und somit um Platz 7 und 8 spielte. TSV Katzwang holte sich 5 Punkte (1:1 gegen Nürnberg, 2:0 gegen SG Obereichstätt/ Grafenberg und 2:2 gegen Fiegenstall) und zog somit als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Gastgeber DJK Fiegenstall holte 7 Punkte und zog als Gruppenerster ins Halbfinale ein. (1:0 gegen Grafenberg, 3:1 gegen FC Nürnberg und 2:2 gegen Katzwang.) In der Gruppe B zog Greuther Fürth als Tabellenzweiter ins Halbfinale ein (2:0 gegen Bergen, 1:2 gegen Weinberg und 2:0 gegen SG Forchheim / Sulzkirchen. Gruppenerster wurde SV Weinberg (3:0 gegen SG Forchheim / Sulzkirchen, 2:1 gegen Greuther Fürth, 4:1 gegen BV Bergen. Die DJK Fiegenstall unterlag im 1. Halbfinale gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 und der SV Weinberg schlug den TSV Katzwang mit 3:0. Den höchsten Sieg an diesem Abend errrang die SG Forchheim / Sulzkirchen mit 6:0 gegen den 1. FC Nürnberg III um Platz 7 und 8. Im Spiel Platz 5 und 6 gewann der BV Bergen gegen die SG Obereichstätt / Grafenberg mit 4:2. Im kleinen Finale um die Ränge 3 und 4 gewann Gastgeber DJK Fiegenstall knapp mit 4:3 gegen den TSV Katzwang. Im Finale um den Holz–Wander–Pokal revanchierte sich die SpVgg Greuther Fürth für die Niederlage im Gruppenspiel und gewann deutlich mit 4:0.

Im Anschluss bei der Siegerehrung bedankte sich Organisator Andreas Wüst bei allen teilnehmenden Mannschaften, allen voran bei den namenhaften Mannschaften wie Nürnberg, Fürth und Weinberg für die weite Anreise nach Ellingen. Desweiteren lobte er die sehr fairen Spiel und die sehr gute Schiedsrichter Leistung von Philipp Grau (TSV Spalt) und Florian Krapp (DJK Stopfenheim). Im Anschluss wurden von den Mannschaften zur beste Keeperin Katrin Barth ( SpVgg Greuther Fürth), beste Spielerin Hannah Schmid (DJK Fiegenstall) beste Torschützin Hannah Schmid (DJK Fiegenstall) und Sophie Rudel (SG Forchheim / Sukzkirchen) ausgezeichnet.