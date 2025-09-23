SpVgg gelingt Comeback – Attenkirchen bislang blitzsauber

Die SpVgg gewinnt nach Rückstand und ist damit punktgleich mit Tabellenführer Aßling. Der Coach spricht von einer „ganz harten Nummer“.

Diesmal musste jeder an seine Leistungsgrenze gehen: Dank einer effizienten Chancenverwertung besiegten die Kickerinnen aus Attenkirchen die spielstarken Gäste von der (SG) TSV Haar/TSV Grasbrunn mit 2:1 (0:1) und schnappten sich dadurch erneut einen Dreier.

Den besseren Start ins Spiel erwischte derweil die Spielgemeinschaft aus Haar und Grasbrunn, bei der laut SpVgg-Coach Christian Hobmeier viele junge Talente auf dem Rasen standen. So wurde die Partie zu einer „ganz harten Nummer“ – zumal seine Truppe nach einem individuellen Fehler, den SG-Akteurin Anna Lausten per Distanzschuss nutzten konnte, früh mit 0:1 in Rückstand geraten war (27.).

Allgemein arbeiteten sich beide Teams aber vornehmlich im Mittelfeld aneinander ab, weshalb die Heimelf in Durchgang eins einzig durch einen Alleingang von Lilian Möhring Gefahr ausstrahlte.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt und das Spiel mehr in die gegnerische Hälfte verlegt“, berichtet der Übungsleiter. Allerdings brachte man die SG erst mit dem Ausgleich von Verena Kiermeier nach einem Steckpass von Lisa-Marie Festner (60.) aus dem Konzept. Im Anschluss an einen Eckball, den Andrea Nieder über die Linie drückte, konnte Attenkirchen noch den 2:1-Siegtreffer nachlegen (75.).

Insgesamt lobte Hobmeier deshalb die enorme Mentalität seine Mannschaft, die erst am 4. Oktober (16 Uhr) zuhause gegen den Aufsteiger SV Waldhausen ihr nächstes Ligaduell bestreiten wird. „Und wenn wir da diese Leistung an den Tag legen können, bin ich guter Dinge, dass wir wieder etwas Zählbares mitnehmen.“