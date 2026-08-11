SpVgg gelingt Auswärtscoup in Raindorf

xds. Am 4. Spieltag der Bezirksliga-Süd zeigte die Hainsackerer-Elf eine taktisch glänzende Leistung und feierte einen verdienten 0:4 (0:2)-Auswärtssieg beim FC Raindorf. Nach einer bärenstarken Anfangsphase mit Treffer von Bastian Brandl ( 8.), einem parierten Strafstoß von Schlussmann David Morgenschweis (38.) und einem Eigentor der Gastgeber (31.), machten Fabian Tippelt (51.) und Denis Vavricka (67.) mit ihren Toren in der zweiten Hälfte alles klar.

Die Schneider-Elf erwischte einen Auftakt nach Maß. Das Team setzte die taktische Marschroute ihres Trainers von Beginn an perfekt um, war in den Zweikämpfen präsent und erzwang immer wieder Balleroberungen gegen die spielstarken Hausherren. Bereits in der 8. Minute belohnte sich die Mannschaft, als Stefan Ellinger den Ball mustergültig auf Bastian Brandl chipte, der eiskalt zum 0:1 vollendete. Nur kurz darauf verfehlte Fabio Flauger die lange Ecke nur knapp. Nach einer halben Stunde sogar der zweite Treffer für die Gäste. Nach einer Ellinger-Flanke verlängerte Eric Haubner-Guggenberger mit der Brust ins eigene Netz zum 0:2 (31.). Nun rückte auch Referee Markus Hann in den Blickpunkt. Erst blieb eine Notbremse am durchgebrochenen Fabian Tippelt ungeahndet, ehe es auf der Gegenseite turbulent wurde. Nach einem unglücklichen Handspiel von Fabio Flauger aus kurzer Distanz entschied der Referee auf Strafstoß für die Hausherren. Doch Hainsackers Schlussmann David Morgenschweis zeigte seine Extraklasse und parierte den Elfmeter von Ladislav Janca bärenstark (38.).