Spvgg Freudenstadt will zu Hausen den ersten Punktgewinn

Die Landesliga Württemberg, Staffel 3, steuert in den 8. Spieltag. Spitzenreiter SG Empfingen und Verfolger SV Nehren haben beide sechs Siege aus sieben Spielen und treffen am Wochenende auf Gegner aus dem Mittelfeld. Dahinter liegt die TSG Balingen II, die als Absteiger noch Chancen auf die vorderen Plätze hat, und SV Zimmern, die nach sechs Spielen ebenfalls 16 Punkte aufweisen. Im Tabellenkeller warten die abstiegsbedrohten Teams wie Spvgg Freudenstadt, VfL Pfullingen und TSV Harthausen/Scher auf wichtige Punkte, um sich vom Tabellenende zu lösen.
Albstadt steht auf Platz zwölf mit sechs Punkten und empfängt die TSG Balingen II (Platz drei, 16 Punkte). Balingen kann mit einem Sieg den Druck auf die Tabellenspitze erhöhen.
Freudenstadt ist noch ohne Punktgewinn und kämpft gegen Tabellenplatz 14 Zimmern (16 Punkte) um die ersten Zähler der Saison.
Harthausen/Scher (Platz 15, vier Punkte) empfängt VfL Nagold (Platz sechs, elf Punkte). Nagold strebt nach einem Auswärtssieg, um sich im oberen Mittelfeld zu festigen.
Schwenningen liegt auf Rang neun mit neun Punkten und möchte gegen Mühlheim (Platz 14, vier Punkte) wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.
Nehren (Platz zwei, 19 Punkte) empfängt Seedorf (Platz sieben, zehn Punkte). Nehren will die Spitzenposition halten und Seedorf muss punkten, um Anschluss an die oberen Plätze zu wahren.
Tuttlingen (Platz fünf, 12 Punkte) empfängt Aufsteiger Ergenzingen (Platz acht, neun Punkte). Beide Teams wollen den Abstand zu den vorderen Tabellenplätzen verkürzen.
Croatia Reutlingen (Platz 13, sechs Punkte) trifft auf Pfullingen (Platz 16, zwei Punkte). Beide Teams benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf.
Bösingen (Platz 11, sieben Punkte) empfängt Tübingen (Platz zehn, neun Punkte). Beide Teams wollen im Mittelfeld wichtige Zähler sammeln, um nicht in den Abstiegskampf gezogen zu werden.
