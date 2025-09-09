 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Spvgg Freudenstadt und TSV Harthausen/Scher wollen ersten Punkt

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Die Landesliga, Staffel 3, bleibt nach fünf Spieltagen spannend: SG Empfingen führt die Tabelle weiter ungeschlagen an, dicht gefolgt von SV Nehren und TSG Balingen II. Im Mittelfeld kämpfen Teams wie SV Zimmern, VfL Nagold und SSC Tübingen um den Anschluss an die Spitzengruppe. Ganz unten müssen TSV Harthausen/Scher, Spvgg Freudenstadt und VfL Pfullingen dringend punkten, um nicht den Anschluss ans sichere Tabellenmittelfeld zu verlieren. Der 6. Spieltag verspricht daher sowohl spannende Spitzenspiele als auch dramatische Kellerduelle.

---

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
18:00

Tabellenletzter TSV Harthausen/Scher (0 Punkte, Platz 16) empfängt Albstadt (6 Punkte, Platz 11). Harthausen/Scher sucht den ersten Saisonsieg, während Albstadt Punkte für das Mittelfeld sammeln will.

---

Morgen, 18:30 Uhr
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
18:30

Zweitplatzierter SV Nehren (13 Punkte, Platz 2) trifft auf Aufsteiger SSC Tübingen (9 Punkte, Platz 6). Nehren will die Serie fortsetzen und die Verfolger auf Distanz halten, Tübingen strebt einen Sprung in die Spitzengruppe an.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
19:30

Freudenstadt (0 Punkte, Platz 17) empfängt SV Seedorf (7 Punkte, Platz 7). Während Freudenstadt dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt, kann Seedorf mit einem Sieg die obere Tabellenhälfte anvisieren.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
19:00

Spitzenreiter SG Empfingen (15 Punkte, Platz 1) trifft auf SV Zimmern (12 Punkte, Platz 4). Beide Teams sind bislang ungeschlagen in der Liga und wollen mit einem Sieg ihre Ambitionen auf die Meisterschaft unterstreichen.

---

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
19:00

VfB Bösingen (6 Punkte, Platz 9) empfängt TSG Balingen II (12 Punkte, Platz 3). Balingen II will die gute Serie fortsetzen und Druck auf Empfingen aufbauen, Bösingen strebt einen Sieg zur Stabilisierung im Mittelfeld an.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
19:30

Tuttlingen (6 Punkte, Platz 8) trifft auf Aufsteiger VfL Mühlheim (4 Punkte, Platz 13). Beide Teams benötigen Punkte für den Klassenerhalt bzw. den Anschluss ans Mittelfeld.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
19:30

Croatia Reutlingen (6 Punkte, Platz 12) empfängt TuS Ergenzingen (3 Punkte, Platz 14). Für beide Mannschaften geht es darum, Punkte zu sammeln, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen.

---

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
19:30

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 09.9.2025, 14:00 Uhr
Timo BabicAutor