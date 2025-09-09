Spvgg Freudenstadt und TSV Harthausen/Scher wollen ersten Punkt

Die Landesliga, Staffel 3, bleibt nach fünf Spieltagen spannend: SG Empfingen führt die Tabelle weiter ungeschlagen an, dicht gefolgt von SV Nehren und TSG Balingen II. Im Mittelfeld kämpfen Teams wie SV Zimmern, VfL Nagold und SSC Tübingen um den Anschluss an die Spitzengruppe. Ganz unten müssen TSV Harthausen/Scher, Spvgg Freudenstadt und VfL Pfullingen dringend punkten, um nicht den Anschluss ans sichere Tabellenmittelfeld zu verlieren. Der 6. Spieltag verspricht daher sowohl spannende Spitzenspiele als auch dramatische Kellerduelle.
---
Tabellenletzter TSV Harthausen/Scher (0 Punkte, Platz 16) empfängt Albstadt (6 Punkte, Platz 11). Harthausen/Scher sucht den ersten Saisonsieg, während Albstadt Punkte für das Mittelfeld sammeln will.
---
Zweitplatzierter SV Nehren (13 Punkte, Platz 2) trifft auf Aufsteiger SSC Tübingen (9 Punkte, Platz 6). Nehren will die Serie fortsetzen und die Verfolger auf Distanz halten, Tübingen strebt einen Sprung in die Spitzengruppe an.
---
Freudenstadt (0 Punkte, Platz 17) empfängt SV Seedorf (7 Punkte, Platz 7). Während Freudenstadt dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt, kann Seedorf mit einem Sieg die obere Tabellenhälfte anvisieren.
---
Spitzenreiter SG Empfingen (15 Punkte, Platz 1) trifft auf SV Zimmern (12 Punkte, Platz 4). Beide Teams sind bislang ungeschlagen in der Liga und wollen mit einem Sieg ihre Ambitionen auf die Meisterschaft unterstreichen.
---
VfB Bösingen (6 Punkte, Platz 9) empfängt TSG Balingen II (12 Punkte, Platz 3). Balingen II will die gute Serie fortsetzen und Druck auf Empfingen aufbauen, Bösingen strebt einen Sieg zur Stabilisierung im Mittelfeld an.
---
Tuttlingen (6 Punkte, Platz 8) trifft auf Aufsteiger VfL Mühlheim (4 Punkte, Platz 13). Beide Teams benötigen Punkte für den Klassenerhalt bzw. den Anschluss ans Mittelfeld.
---
Croatia Reutlingen (6 Punkte, Platz 12) empfängt TuS Ergenzingen (3 Punkte, Platz 14). Für beide Mannschaften geht es darum, Punkte zu sammeln, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen.
---
__________________________________________________________________________________________________
