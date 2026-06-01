 2026-06-01T10:27:43.393Z

Allgemeines

SpVgg Finsterwalde zündet Torfeuerwerk, BSC Preußen mit Wahnsinnssieg

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Leon Guckel

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Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Wacker 21 Schönwalde – SpVgg Finsterwalde 0:8

Die SpVgg Finsterwalde feierte vor 75 Zuschauern einen Kantersieg beim SV Wacker 21 Schönwalde. Tobias Riese stellte früh die Weichen auf Auswärtssieg und traf in der 22., 32. und 36. Minute innerhalb von nur 14 Minuten zum 3:0.

Nach dem Seitenwechsel baute Magnus Bock die Führung in der 50. Minute weiter aus. Robert Schadock erhöhte in der 68. Minute auf 5:0. Ein Eigentor von Kevin Schulz in der 72. Minute bescherte den Gästen den sechsten Treffer des Tages.

In der Schlussphase schraubten Lorenz Guse in der 82. Minute und Jannik Neundorf in der 84. Minute das Ergebnis auf 8:0. Die SpVgg Finsterwalde dominierte die Partie über die gesamte Spielzeit.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Eintracht Ortrand 1:4

Der SV Eintracht Ortrand setzte sich auswärts deutlich mit 4:1 durch. Magnus Richter brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Tamino Polka auf 2:0.

Kurz vor der Pause sorgte Magnus Richter mit seinem zweiten Treffer in der 44. Minute bereits für eine Vorentscheidung. Die Gastgeber kamen erst spät zum Ehrentreffer, als Stefan Richter in der 89. Minute auf 1:3 verkürzte.

Die direkte Antwort folgte jedoch umgehend: Tamino Polka stellte in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages den 4:1-Endstand her.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Blau-Weiß Lindenau 2:5

Vor 64 Zuschauern erwischte der SV Blau-Weiß Lindenau den besseren Start. Lukas Benes traf in der 12. Minute zum 1:0, Jakub Uhlir erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Florian Franke brachte die Gastgeber bereits eine Minute später mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel.

Nach der Pause stellte Jakub Uhlir in der 51. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Stephan Pollok verkürzte in der 63. Minute erneut auf 2:3 und hielt die Hoffnung der Alemannia am Leben.

In der Schlussphase sorgten Christopher Neißer in der 81. Minute und Justin Gewiss in der 85. Minute für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste.

SV Askania Schipkau – ESV Lok Falkenberg 0:2

Der ESV Lok Falkenberg gewann die Auswärtspartie beim SV Askania Schipkau mit 2:0. John Heyde brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung.

Nach dem Seitenwechsel machte Max Rieger in der 65. Minute mit dem zweiten Treffer alles klar. Die Falkenberger ließen defensiv kaum etwas zu und sicherten sich die drei Punkte.

SV Germania 1910 Ruhland – SV 1885 Golßen 2:4

Die Zuschauer in Ruhland sahen einen turbulenten Beginn. Bereits in der 1. Minute brachte Dirk Rösler die Gäste in Führung. Ronny Leubner erhöhte in der 8. Minute auf 2:0.

Elias Schäfer verkürzte in der 16. Minute auf 1:2, doch Kostiantyn Kacherovskyi stellte in der 34. Minute den alten Abstand wieder her. Lange blieb es beim 1:3, ehe Moritz Sachse in der 76. Minute noch einmal Hoffnung bei den Gastgebern aufkommen ließ.

Diese hielt jedoch nur zwei Minuten. Oliver Bartz traf in der 78. Minute zum 4:2-Endstand für den SV 1885 Golßen. In der Schlussminute sah Tom-Niklas Tietze vom SV Germania 1910 Ruhland zudem die Gelb-Rote Karte.

SV Grün-Weiß Annahütte – FC Sängerstadt Finsterwalde 0:5

Der FC Sängerstadt Finsterwalde ließ beim Auswärtsspiel in Annahütte nichts anbrennen. Bodo Bönigk erzielte bereits in der 5. Minute das 1:0 für die Gäste.

Justin Schumann erhöhte in der 22. Minute auf 2:0 und legte in der 56. Minute seinen zweiten Treffer nach. Pedro-Philip Stefan traf in der 61. Minute zum 4:0.

Den Schlusspunkt setzte Björn Lopp in der 65. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand. Die Gäste präsentierten sich über die gesamte Spielzeit deutlich überlegen und fuhren einen souveränen Auswärtssieg ein.

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Dahme/Fläming-Liga

SG Niederlehme 1912 – SV Rangsdorf 28 1:2

Vor 80 Zuschauern sicherte sich der SV Rangsdorf 28 einen späten Auswärtssieg. Wim Schmitz brachte die Gäste in der 45. Minute kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung.

Die SG Niederlehme 1912 kämpfte sich zurück und kam in der 70. Minute durch Lars Wandrei zum Ausgleich. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Wim Schmitz erneut zu und erzielte in der 89. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1 für Rangsdorf.

SG Wacker Motzen – Heideseer Sportverein 4:2

Lange Zeit deutete alles auf einen Heimsieg der SG Wacker Motzen hin. Fritz von Haacke brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Danach verteidigte Motzen den knappen Vorsprung bis in die Schlussphase.

Erst in der 85. Minute gelang Nils Gustmann per Foulelfmeter der Ausgleich für den Heideseer Sportverein. Die Antwort der Gastgeber fiel jedoch spektakulär aus: Ruben Petereins traf in der 90. Minute zum 2:1, Zalkar Zhanyshov erhöhte in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf 3:1 und Luca Schulz legte eine Minute später sogar das 4:1 nach.

Nils Gustmann verkürzte in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer zwar noch auf 2:4, am deutlichen Erfolg der Gastgeber änderte das jedoch nichts mehr.

SV Teupitz/Groß Köris – RSV Waltersdorf 1909 5:1

Der SV Teupitz/Groß Köris feierte vor 87 Zuschauern einen klaren Heimsieg. Simon Frommelt brachte seine Mannschaft in der 16. Minute in Führung. Carl-Christopher Wucke erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0.

Leon Albrecht sorgte in der 54. Minute für das 3:0. Christian Semke verkürzte zwar in der 74. Minute für den RSV Waltersdorf 1909, doch die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen.

Jakob Schenk stellte in der 80. Minute den alten Abstand wieder her und schnürte mit seinem Treffer in der 86. Minute den Doppelpack zum 5:1-Endstand.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:11

Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II dominierte die Partie von Beginn an und feierte einen zweistelligen Auswärtssieg. Vincent Böttcher traf in der 34. und 38. Minute, dazwischen war Fabian Ihlow in der 36. Minute erfolgreich. Ein Eigentor von Florian Kalz in der 41. Minute sorgte bereits für eine 4:0-Führung.

Nach der Pause erhöhten Simon Spannuth in der 57. Minute und Tobias Wellnitz in der 58. Minute auf 6:0. Florian Strobach erzielte in der 70. Minute per Foulelfmeter den Ehrentreffer für Dahlewitz.

Fabian Ihlow stellte in der 72. Minute auf 7:1. Ein weiterer Treffer zum 8:1 fiel in der 76. Minute. Tobias Wellnitz traf anschließend in der 82. und 86. Minute und komplettierte damit seinen Dreierpack. Simon Spannuth setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 11:1.

SG Aufbau Halbe – Ruhlsdorfer BC 1923 2:1

Die SG Aufbau Halbe behielt in einer umkämpften Partie die Oberhand. Paul Lehmann brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel gelang Angelino-Filipo Nowara in der 48. Minute der Ausgleich für den Ruhlsdorfer BC 1923. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss, als Marius Hortig in der 85. Minute das 2:1 erzielte.

In der fünften Minute der Nachspielzeit sah Noel Bastubbe vom Ruhlsdorfer BC 1923 zudem die Gelb-Rote Karte.

Ludwigsfelder FC II – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 4:3

Vor 37 Zuschauern entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung. Linus Thiedemann brachte den Ludwigsfelder FC II in der 8. Minute in Führung. Patrick Kowalski erhöhte in der 27. Minute auf 2:0.

Ferris Mohmand verkürzte in der 41. Minute für die Gäste, ehe Cedric Zierdt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:1 erzielte. Nach seinem zweiten Treffer in der 63. Minute schien die Partie beim Stand von 4:1 entschieden.

Doch der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II kämpfte sich zurück. Marvin Soost traf in der 82. Minute per Foulelfmeter zum 2:4, Arwed Löwe verkürzte in der Nachspielzeit auf 3:4. Für einen weiteren Treffer reichte die Zeit jedoch nicht mehr.

SV Zernsdorf – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 2:3

Der SV Zernsdorf erwischte vor 154 Zuschauern einen starken Start. Jonas Hildebrandt brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung, Marc Jahn erhöhte in der 21. Minute auf 2:0.

Die Gäste schlugen jedoch noch vor der Pause zurück. Dominik Engelage verkürzte in der 34. Minute, ehe Erik Schröder nur vier Minuten später den Ausgleich erzielte.

In der 56. Minute drehte Kevin Lemke die Begegnung endgültig und sorgte mit seinem Treffer für den 3:2-Auswärtssieg der SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen.

SG Großziethen II – SV Siethen 1977 1:1

Der SV Siethen 1977 legte einen Traumstart hin und ging bereits in der 5. Minute durch Florian Kase in Führung.

Danach verteidigten die Gäste ihren Vorsprung lange Zeit erfolgreich. Erst in der Schlussminute gelang der SG Großziethen II der Ausgleich. Philipp Görs traf in der 90. Minute zum 1:1-Endstand und sicherte den Gastgebern noch einen Punkt.

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