SpVgg Finsterwalde zündet Torfeuerwerk, BSC Preußen mit Wahnsinnssieg

In der Schlussphase schraubten Lorenz Guse in der 82. Minute und Jannik Neundorf in der 84. Minute das Ergebnis auf 8:0. Die SpVgg Finsterwalde dominierte die Partie über die gesamte Spielzeit.

Nach dem Seitenwechsel baute Magnus Bock die Führung in der 50. Minute weiter aus. Robert Schadock erhöhte in der 68. Minute auf 5:0. Ein Eigentor von Kevin Schulz in der 72. Minute bescherte den Gästen den sechsten Treffer des Tages.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Eintracht Ortrand 1:4

Der SV Eintracht Ortrand setzte sich auswärts deutlich mit 4:1 durch. Magnus Richter brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Tamino Polka auf 2:0.

Kurz vor der Pause sorgte Magnus Richter mit seinem zweiten Treffer in der 44. Minute bereits für eine Vorentscheidung. Die Gastgeber kamen erst spät zum Ehrentreffer, als Stefan Richter in der 89. Minute auf 1:3 verkürzte.

Die direkte Antwort folgte jedoch umgehend: Tamino Polka stellte in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages den 4:1-Endstand her.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Blau-Weiß Lindenau 2:5

Vor 64 Zuschauern erwischte der SV Blau-Weiß Lindenau den besseren Start. Lukas Benes traf in der 12. Minute zum 1:0, Jakub Uhlir erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Florian Franke brachte die Gastgeber bereits eine Minute später mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel.

Nach der Pause stellte Jakub Uhlir in der 51. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Stephan Pollok verkürzte in der 63. Minute erneut auf 2:3 und hielt die Hoffnung der Alemannia am Leben.

In der Schlussphase sorgten Christopher Neißer in der 81. Minute und Justin Gewiss in der 85. Minute für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste.

SV Askania Schipkau – ESV Lok Falkenberg 0:2

Der ESV Lok Falkenberg gewann die Auswärtspartie beim SV Askania Schipkau mit 2:0. John Heyde brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung.

Nach dem Seitenwechsel machte Max Rieger in der 65. Minute mit dem zweiten Treffer alles klar. Die Falkenberger ließen defensiv kaum etwas zu und sicherten sich die drei Punkte.

SV Germania 1910 Ruhland – SV 1885 Golßen 2:4

Die Zuschauer in Ruhland sahen einen turbulenten Beginn. Bereits in der 1. Minute brachte Dirk Rösler die Gäste in Führung. Ronny Leubner erhöhte in der 8. Minute auf 2:0.

Elias Schäfer verkürzte in der 16. Minute auf 1:2, doch Kostiantyn Kacherovskyi stellte in der 34. Minute den alten Abstand wieder her. Lange blieb es beim 1:3, ehe Moritz Sachse in der 76. Minute noch einmal Hoffnung bei den Gastgebern aufkommen ließ.

Diese hielt jedoch nur zwei Minuten. Oliver Bartz traf in der 78. Minute zum 4:2-Endstand für den SV 1885 Golßen. In der Schlussminute sah Tom-Niklas Tietze vom SV Germania 1910 Ruhland zudem die Gelb-Rote Karte.

SV Grün-Weiß Annahütte – FC Sängerstadt Finsterwalde 0:5

Der FC Sängerstadt Finsterwalde ließ beim Auswärtsspiel in Annahütte nichts anbrennen. Bodo Bönigk erzielte bereits in der 5. Minute das 1:0 für die Gäste.

Justin Schumann erhöhte in der 22. Minute auf 2:0 und legte in der 56. Minute seinen zweiten Treffer nach. Pedro-Philip Stefan traf in der 61. Minute zum 4:0.

Den Schlusspunkt setzte Björn Lopp in der 65. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand. Die Gäste präsentierten sich über die gesamte Spielzeit deutlich überlegen und fuhren einen souveränen Auswärtssieg ein.