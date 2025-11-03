 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: M. Neumann

SpVgg Finsterwalde und Lindenau trumpfen auf, irres 5:5 in Niederlehme

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Eintracht Ortrand – SV Germania 1910 Ruhland 3:1
Vor 110 Zuschauern feierte Eintracht Ortrand einen überzeugenden Heimsieg. Bereits in der 3. Minute brachte Marcel Adam die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Tamino Polka baute den Vorsprung mit einem Doppelschlag in der 34. und 36. Minute auf 3:0 aus. Ruhland kam nach einer Stunde durch Richard Jank (61.) noch zum Anschluss, doch in Unterzahl – nach Gelb-Rot für Fabian Kasimir (60.) – war nicht mehr drin.

SpVgg Finsterwalde – SV Askania Schipkau 7:0
Ein eindrucksvoller Kantersieg für die SpVgg Finsterwalde vor 105 Zuschauern. Jens Rösler eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, Magnus Bock (24.) legte nach. Nach der Pause brachen alle Dämme: Tom Plewka (47.), David Schmidt per Foulelfmeter (54.), und dreifach-Torschütze Jens Rösler (58., 61.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte erneut Plewka in der 85. Minute.

SV Wacker 21 Schönwalde – SSV Alemannia Altdöbern 3:1
Die Zuschauer sahen eine entschlossene Vorstellung der Gastgeber. Robert Köppchen verwandelte in der 12. Minute einen Handelfmeter zum 1:0. Nach dem Ausgleich durch Florian Franke (53.) drehte Schönwalde noch einmal auf: Dennis Mann (67.) brachte sein Team wieder in Führung, und Köppchen sorgte mit seinem zweiten Treffer (85.) für den Heimsieg.

FC Sängerstadt Finsterwalde – TSG Lübbenau 63 2:5
Vor 123 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein turbulentes Spiel. Die Gastgeber führten nach elf Minuten durch Treffer von Mehmet Ergin (5.) und Justin Schumann (11.) bereits 2:1, doch danach übernahm Lübbenau die Kontrolle. Gino Karstädt drehte die Partie mit zwei Treffern (34., 43. per Foulelfmeter), Martin Friedrich erhöhte (49., ebenfalls vom Punkt), und Ricardo Kindler machte mit seinem zweiten Tor (85.) alles klar. In der 78. Minute sah Schumann zudem Rot, ehe Calvin Jentzsch (81.) vom Punkt vergab.

ESV Lok Falkenberg – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 2:2
Ein spannendes Unentschieden in Falkenberg. Nach torloser erster Halbzeit traf Valentino Busch (48.) zur Führung, Lukas Zscherneck (58.) legte per Foulelfmeter nach. Doch Lichterfeld gab nicht auf: Dominic Böhm (80.) und Marcus Böhmchen (90.) sicherten den Gästen kurz vor Schluss noch einen Punkt.

SV Blau-Weiß Lindenau – SV Grün-Weiß Annahütte 7:2
Ein Offensivfeuerwerk der Gastgeber, die früh den Grundstein für den deutlichen Sieg legten. Justin Gewiss eröffnete in der 6. Minute per Foulelfmeter, wenig später unterlief Paul Noack (8.) ein Eigentor. Danach trafen Justin Engelmann (25.) und Etienne Pfeiffer dreimal in Serie (29., 35., 42.). Gewiss erzielte in der 77. Minute das 7:0. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste durch Markus Penz (79.) und Patrick Stamm (90., Foulelfmeter) zu Ergebniskosmetik. Zuvor hatte Tobias Baer (17.) einen Foulelfmeter vergeben.

Dahme/Fläming-Liga

SG Niederlehme 1912 – Ruhlsdorfer BC 1923 5:5
Was für ein Fußball-Spektakel vor den Zuschauern in Niederlehme! Insgesamt fielen zehn Tore in einer Partie, die hin und her wogte. Der Ruhlsdorfer BC führte nach Treffern von Jonas Blümner (11.), Ludwig Niclas Schulze (26.) und Max Thiele (29.) bereits mit 3:1, nachdem Lars Hanreich in der 18. Minute zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Nach der Pause drehte Niederlehme auf: Hanreich verkürzte zunächst in der 52. Minute und glich sieben Minuten später (59.) zum 3:3 aus. Niklas Hentschel (65.) und erneut Hanreich (72.) sorgten für die vermeintliche Entscheidung, doch Ruhlsdorf bewies Moral – Max Thiele (77.) und Timo Lottermoser (80.) retteten ihrem Team in einer verrückten Schlussphase noch ein 5:5.

SG Aufbau Halbe – RSV Waltersdorf 1909 1:3
Vor 70 Zuschauern begann die SG Aufbau Halbe stark und ging durch Rene Sauerbrei in der 16. Minute verdient in Führung. Doch Waltersdorf fand zunehmend besser ins Spiel: Paul Knabe (40.) stellte noch vor der Pause den Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel war Martin Pingel der Mann des Spiels – mit seinen Treffern in der 58. und 75. Minute drehte er die Partie und sicherte dem RSV Waltersdorf den Auswärtssieg.

