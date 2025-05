SpVgg Finsterwalde dreht Spiel, verrücktes Match beim SV Zernsdorf

SV Rangsdorf 28 – Ludwigsfelder FC II 1:3

Vor 98 Zuschauern brachte Christopher Lemke die Gäste per Foulelfmeter früh in Führung (4.). Nach dem Ausgleich durch Marc Gangur (56.) entschied erneut Lemke die Partie vom Punkt (86.). Brian Blisse stellte in der Nachspielzeit den Endstand her (90.+2).

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SV Teupitz/Groß Köris 0:2

Lino Hellige war der Matchwinner für die Gäste. Mit Treffern in der 26. und 88. Minute entschied er die Partie zugunsten des SV Teupitz/Groß Köris. Dahlewitz II fand keine Antwort auf die Offenive der Gäste.

SV Siethen 1977 – RSV Waltersdorf 1909 3:1

Die Hausherren überzeugten. Clemens Lindinger (10.) eröffnete, ehe Martin Pingel (42.) für Waltersdorf ausglich. Torsten Kaiser (45.+2) sorgte noch vor der Pause für die erneute Führung, die Florian Kase in der Nachspielzeit endgültig absicherte (90.+3).

SV Waßmannsdorf 1956 – Heideseer Sportverein 1:1

Jonathan Wodrich brachte die Gäste früh in Front (23.), doch Waßmannsdorf gab nicht auf. Der späte Ausgleich durch Marco Schazschneider (89.) rettete dem Heimteam einen Punkt.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SG Großziethen II 4:1

Ein emotionales Spiel mit zwei Platzverweisen: Philipp Görs (22.) und Ludwig Niclas Schulze (34.) sahen jeweils glatt Rot. Jannick Karge traf zunächst für Großziethen vom Punkt (5.), doch Ruhlsdorf schlug zurück: Angelino-Filipo Nowara (25.) und ein Doppelpack von Jonas Blümner (50., 58.) drehten die Partie, ehe Aleksandrs Jersovs (79.) den Schlusspunkt setzte.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – FC Viktoria Jüterbog 5:0

Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an. Rash Nuertey traf früh (14.), Marcus Dittrich erhöhte per Doppelschlag (22., 27.). In der Schlussphase setzten Emil Ori Marx (84.) und Marc Bernhardt (90.) den Schlusspunkt in einer einseitigen Begegnung.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 2:4

Ein abwechslungsreiches Spiel mit vier Toren bereits in der Anfangsphase: Fabian Ihlow (3.) und Michell Steinbuch (19.) trafen für Preußen, Erik Schröder glich zweimal aus (18., 25.). In der zweiten Halbzeit machten Max Wunderlich (70.) und Niklas Holst (88.) den Auswärtssieg perfekt.

SV Zernsdorf – SV Grün-Weiß Großbeeren 4:3

Ein verrücktes Spiel mit einem dramatischen Finish. Die Gäste führten bereits 3:1 nach Toren von Aljbert Hiseni (14.), Fabian Goldhahn (17.) und Lucas Peyler (70.), ehe Zernsdorf das Spiel drehte. Mariusz Dymidow (56.) brachte die Hoffnung zurück, Maximilian Lock (80., 86.) glich aus – und Oskar Gergs traf in der 94. Minute zum umjubelten 4:3-Sieg.