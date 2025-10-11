🗣: SpVgg feiert Derbysieg – Freising dominant – SVA mit Frust

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Das war heute eine reines Kampfspiel, das für die Zuschauer nicht schön anzusehen war. Es gab wenig gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, vieles hat sich im Mittelfeld abgespielt. Letzte Woche hatten wir noch Pech nicht gewonnen zu haben, heute hatten wir in zwei Szenen Glück gehabt, als Geisling aus einer guten Tormöglichkeit nicht abschloss und bei der anderen Szene, wir dann das Tor machen. Der Derbysieg war wichtig für uns. Wir wünschen Langengeisling alles Gute.«

Heiko Baumgärtner, Trainer des SC Eintracht Freising: »Über 90 Minuten war das ein absolut dominanter Auftritt von uns zu Hause. In der ersten Halbzeit haben wir es leider verpasst, den Büchsenöffner zu setzen – unter anderem mit einem Lattentreffer –, defensiv haben wir allerdings nichts zugelassen. Im letzten Drittel hat uns da noch ein Stück Entschlossenheit gefehlt.

Nach der Pause konnten wir dann durch eine Standardsituation in Führung gehen: Felix Fischer trifft per Kopf zum 1:0. Kurz darauf erhöht Johannes Grubmüller mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0. Wir hatten einige starke Umschaltmomente, haben es aber zunächst verpasst, den Sack früher zuzumachen.

Das 3:0 war dann ein perfekt ausgespielter Konter über Felix Fischer auf Florian Huber, der sich stark durchgesetzt hat, bis zur Grundlinie ging und den Ball sauber ins Zentrum legte, wo Fabrizio Brandes in klassischer Mittelstürmermanier aus drei Metern vollendet hat.

Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg. Rohrbach wünsche ich für den weiteren Saisonverlauf alles Gute.«

Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »Die erste Halbzeit war ziemlich chancenarm, beide Mannschaften standen defensiv gut. Freising hatte eine Möglichkeit mit einem Lattenschuss, aber ansonsten war wenig los auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit haben sie dann mit zwei Standards das 2:0 erzielt und am Ende auch verdient das Spiel gewonnen.«