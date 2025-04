SpVgg-Fans feiern Achtungs-Erfolg gegen Energie Cottbus

Unterhaching – Kaum ist die SpVgg Unterhaching bereits vorzeitig aus der 3. Liga abgestiegen, zeigt die Mannschaft eine erfrischende Spielweise. Beim 1:1 (1:0) gegen den Aufstiegsaspiranten FC Energie Cottbus waren die Hachinger einem Heimsieg sehr nahe und mussten den Ausgleichstreffer in der Partie vor 4725 Zuschauern erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Das Schlusslicht der 3. Liga dominierte die Gäste in der ersten Hälfte fast nach Belieben. Ohne Druck spielte Haching locker auf. „Vielleicht hat das eine Rolle gespielt und das eine oder andere Prozent gebracht. Wir haben einen guten Charakter bewiesen“, meinte der abermals blendend aufgelegte SpVgg-Schlussmann Kai Eisele.