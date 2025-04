SpVgg-Fans feiern 1:1 gegen Energie Cottbus

Aufmunternde Sprechchöre gab es für die Absteiger aus der 3. Liga feststehende SpVgg Unterhaching nach einer starken Leistung beim 1:1 im Heimspiel gegen Energie Cottbus.

Unterhaching – Kaum ist die SpVgg Unterhaching bereits vorzeitig aus der 3. Liga abgestiegen, zeigt die Mannschaft eine erfrischende Spielweise. Beim 1:1 (1:0) gegen den Aufstiegsaspiranten FC Energie Cottbus waren die Hachinger einem Heimsieg sehr nahe und mussten den Ausgleichstreffer in der Partie vor 4725 Zuschauern erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Das Schlusslicht der 3. Liga dominierte die Gäste in der ersten Hälfte fast nach Belieben. Ohne Druck spielte Haching locker auf. „Vielleicht hat das eine Rolle gespielt und das eine oder andere Prozent gebracht. Wir haben einen guten Charakter bewiesen“, meinte der abermals blendend aufgelegte SpVgg-Schlussmann Kai Eisele.

Andy Breuer nutzt seine Chance

Im Heimspiel hatte das Trainerteam rund um Cheftrainer Vitali Matvienko die Mannschaft gegenüber der Vorwoche etwas umgestellt. Andy Breuer hatte nach langer Zeit eine Chance erhalten, sich auf der linken Außenbahn zu präsentieren. Ebenso gut wie der 19-jährige Sommerneuzugang aus dem Saarland präsentierte sich diesmal ein Großteil des Teams. Zuvorderst Lenn Jastremski, dem nach einer Vorarbeit von Manuel Stiefler nach vorausgegangenem Freistoß des ebenfalls gut aufgelegten Johannes Geis aus abseitsverdächtiger Position das frühe 1:0 gelang (2.). Oder aber die Abwehr rund um den mehrfach stark parierenden Eisele.

Die erste Halbzeit hätte um ein Haar schon nach wenigen Minuten eine Vorentscheidung herbeigeführt. Hätte Hachings Angreifer Luc Ihorst eine Vorarbeit von Markus Schwabl vom rechten Flügel nutzen können (7.), wären die Hausherren sogar mit 2:0 in Führung gegangen. Die lange Zeit vollkommen von der Rolle wirkenden Gäste von Trainerikone „Pele“ Wollitz hatten im ersten Durchgang lediglich eine Großchance zum Ausgleich durch ihren Stürmer Timmy Thiele, der mit einem wuchtigen Schuss an Eisele scheiterte (45.+1).

Eisele glänzt mit starken Paraden

Neben dem im Zentrum mit seinen ausgezeichneten und messerscharfen Flanken und Spielverlagerungen agierenden Geis überzeugte zwischen den Pfosten Eisele mit einigen starken Paraden. Gegen Lucas Copado (57.), Sohn des ehemaligen Hachingers Francisco Copado, sowie gegen den Ex-Hachinger Maximilian Krauß (65.) hielt der 29-jährige Schlussmann blendend. Ebenso bei einem Schuss von Gäste-Angreifer Erik Engelhardt (70.). Erst in der Nachspielzeit war Eisele machtlos, als er eine Hereingabe vom linken Flügel nur leicht auf die gegenüberliegende Strafraumseite ablenken konnte, wo Tolcay Cigerci aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob (90.+2).

Hätte auf der Gegenseite der eingewechselte Fabio Torsiello bei einem Konter eine bessere Lösung im Abschluss bei einer Überzahlsituation am gegnerischen Strafraum gefunden (70.) oder aber Geis mit einem Schuss aus 80 Metern gegen den aufgerückten Cottbuser Torwart Elias Bethke nicht das Tor knapp verfehlt (90.+4), hätte es für die SpVgg gegen den Aufstiegsaspiranten aus Brandenburg sogar zu einem großen Überraschungscoup gereicht. Aber auch mit dem Punktgewinn konnten die Hachinger, die in den verbleibenden vier Spielen noch gegen die beiden Top-Teams Dresden und Bielefeld auflaufen, als Außenseiter gut leben. Die zuletzt frustrierten SpVgg-Anhänger dankten dies der Mannschaft prompt mit mutmachenden Sprechchören, die SpVgg-Präsident Manfred Schwabl freudig zur Kenntnis nahm.

SpVgg Unterhaching – FC Energie Cottbus 1:1 (1:0) SpVgg Unterhaching: Eisele – Schwabl, Schlicke, Knipping, Breuer (86. Lamby) – Jastremski (63. Popp), Geis, Stiefler, Skarlatidis (63. Torsiello) – S. Maier, Ihorst (86. Kügel) FC Energie Cottbus: Bethke – Rorig (46. Pronichev), Kaizer, Kusic, Bretschneider – Pelivan - Borgmann (46. Krauß), Möker (46. Engelhardt) – Cigerci, Thiele, Copado (71. Halbauer) Tore: 1:0 Jastremski (2.), 1:1 Cigerci (90.+2) Gelbe Karten: Schwabl, Ihorst, Breuer, Eisele, Kügel / Rorig, Pelivan Schiedsrichter: Timon Schulz (Hannover) Zuschauer: 4725